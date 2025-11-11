Logo
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине

Извор:

Агенције

11.11.2025

08:09

Коментари:

0
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине
Фото: printscreen youtube

Западне земље почињу да схватају да не могу нанијети пораз Русији уз помоћ Украјине, изјавио је у интервјуу за Спутњик стални представник Русије при УН, Василиј Небензја.

"Ово није толико сукоб са Украјином, колико са самим Западом, за који је Украјина само оруђе помоћу којег покушавају да поразе Русију. Истина, све ријеђе о томе говоре, јер почињу да схватају да је то немогуће", рекао је Небензја.

Он је истакао да администрација предсједника САД Доналда Трампа, иако искрено жели да види крај украјинске кризе, вјероватно не схвата њену суштину.

"Америчка администрација, уз све своје добре намјере, не разумије можда најважније – да су коријени овог сукоба много дубљи него што они претпостављају", додао је руски дипломата.

kinzal sc yt

Свијет

Руси тврде: Осујетили смо опасни план Британије и Украјине

Небензја је нагласио и да прекид ватре и замрзавање сукоба на линији фронта неће ријешити његове узроке.

"Прекид ватре, на који сада очајнички позивају Зеленски и Европљани, само одражава њихову тешку ситуацију на бојном пољу, недостатак људских ресурса и жељу да добију предах како би Украјину поново напунили оружјем и наставили борбе. Али тиме се не рјешава узрок због кога је сукоб уопште почео", поручио је Небензја.

