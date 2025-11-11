Logo
Сенат САД одобрио приједлог закона о финансирању за окончање блокаде рада владе

Танјуг

11.11.2025

07:26

Амерички Сенат је касно синоћ одобрио приједлог закона о финансирању којим би се окончала блокада рада владе, чиме је Конгрес пришао корак ближе окончању застоја који траје 41 дан, пренио је ЦБС.

Приједлог закона сада иде у Представнички дом, гдје би могао да буде усвојен већ сутра, након чега би требало да га потпише предсједник САД Доналд Трамп да би се блокада рада владе напокон окончала.

Коначна верзија приједлога закона предвиђа продужење владиног финансирања до јануара 2026. године, укључује три годишња закона о финансирању за савезне агенције и програме и омогућава повратак на посао федералним радницима који су били отпуштени током блокаде.

У замјену за подршку осам демократских сенатора, републиканци су пристали да до средине децембра одрже гласање о продужетку пореских олакшица за здравствену заштиту, што је био кључни захтјев демократа.

Договор је изазвао незадовољство међу дијелом демократске базе, која је жељела да се питање здравствене заштите уврсти директно у споразум.

Приједлог закона треба још да добије одобрење Представничког дома и потпис предсједника како би се обустава рада владе формално окончала.

Предсједник Представничког дома Мајк Џонсон позвао је чланове да се одмах врате у Вашингтон ради гласања, а сенатор Џон Тун је рекао да очекује да предсједник потпише закон.

Посланик већине у Представничком дому Том Емер рекао је да би гласање о приједлогу закона који је Сенат усвојио могло да почне већ у сриједу у 16 часова.

Очекује се више гласања, а уколико буде усвојен, приједлог закона ће бити послат америчком предсједнику Доналду Трампу на потпис.

Представнички дом није засједао од почетка обуставе рада владе.

