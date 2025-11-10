Logo
Филмска потјера за возачем из БиХ

Извор:

АТВ

10.11.2025

23:07

Фото: АТВ

Припадници саобраћајне полиције њемачког Хофа синоћ су запримили неколико дојава савјесних возача о опасној вожњи, која угрожава безбједност саобраћаја.

Наиме, све се дешавало на ауто-путу А9, а неки од возача су једва избјегли директан судар са ВW комбијем, који је правио хаос на путу. Како преносе њемачки медији, комби је ишао из правца Нирнберга, правећи екстремне маневре, више пута прелазећи у супротну траку, као да не постоји никаква сигнализација.

Стефан Папић

Свијет

Арапи одбили да изруче Стефана Папића

Забринути возачи су обавијестили полицију путем хитног позива, а полиција је одмах кренула у потјеру.

Патрола је комби примијетила у близини Минхберг-југа.

"Након што су и сами видјели како возач комбија прави екстремне прекршаје, под ротацијом су кренули у заустављање, јер је било битно што прије зауставити несавјесног возача“, стоји у полицијском саопштењу.

uvidjaj policija rs

Регион

Младић погинуо у стравичној несрећи, више повријеђених

Након неког времена, полицајци су успјели да зауставе комби за чијим воланом се налазио држављанин Босне и Херцеговине. Чим су се возачева врата отворила, полицију је запљуснуо јак мирис алкохола. Возач из БиХ је био позитиван на алко-тесту. Полицајци су забранили 25-годишњаку из Босне и Херцеговине да вози до даљњег. Одузели су му бх. возачку дозволу и покренули кривични поступак. Његово оправдање је било да је јуче славио рођендан 25. рођендан.

