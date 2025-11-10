Logo
Мирко Шаровић приједлог СДС-а за главног преговарача с ЕУ?

10.11.2025

22:17

Челници Српске демократске странке (СДС) вечерас су одлучили да за главног преговарача БиХ с ЕУ предложе бившег лидера ове странке Мирка Шаровића, пишу федерални медији.

Но, како сазнаје Кликс, СДС и ПДП ће у наредном периоду одржати разговоре са циљем постизања договора у вези са заједничким кандидатом.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор

На тај начин Тројка (СДП, НиП и НС) уз опозицију из Републике Српске (СДС и ПДП) покушавају изабрати главног преговарача БиХ са ЕУ и два замјеника главног преговарача.

Бранко Нешковић

БиХ

Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

Лејла Рамић Месиховић

БиХ

СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор

