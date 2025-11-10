Logo
Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор

Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Према писању федералних медија, СДП БиХ предложио је за позицију главног преговарача БиХ са ЕУ професорицу Лејлу Рамић Месиховић чиме су прекршили договор да ће та позиција припасти Србину.

Претходно су функционери странака који чине "Тројку", попут Елмедина Конаковића, изјављивали да ту позицију може добити Србин, односно Република Српска, али да на ту позицију не може бити именован неко из СНСД-а. Делегат ХДЗ-а у Дому народа Зденко Ћосић рекао је да Конаковић бира Србина, а да је искључио читав СНСД који је убједљиво најјача странка у Републици Српској.

Договор је пао, па се чак и име Игора Црнатка спомињало али он је то демантовао, да ће преговарача понудити опозиција из Републике Српске. Тиме би се задовољио договор да позицију главног преговарача обавља Србин.

То се још није десило, али највјероватније ће то бити име Бранка Нешковића који ће бити приједлог ПДП-а и СДС-а.

Бранко Нешковић је бивши амбасадор БиХ у Великој Британији, у у мандату тадашњег члана Предсједништва БиХ Младена Иванића.

Рок за слање истиче вечерас, а досадашња писања медија из ФБиХ упућивали су да ће "Тројка" (СДП, НиП и НС) имати свој приједлог, али да ће подржати приједлог опозиције из Републике Српске.

Вриједи напоменути да је већина у Представничком дому овластила сама себе да предлаже главног преговарача, што је у супротности са Уставом. За ову одлуку није гласао СНСД који су поручили да ће припремити захтјев за оцјену уставности усвојене одлуке.

