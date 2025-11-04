Logo

Савјет министара о Нацрту буџета и канцеларији главног преговарача са ЕУ

Извор:

Агенције

04.11.2025

07:44

Коментари:

0
Савјет министара о Нацрту буџета и канцеларији главног преговарача са ЕУ

Савјета министара требало би данас да разматра нови текст Нацрта закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, чији је предлагач Министарство финансија и трезора.

Министри ће расправљати и о приједлогу одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, као привременог тијела ове институције.

Предлагач овог документа је Кабинет предсједавајуће Савјета министара.

Савјет министара расправљаће и о приједлогу за именовање замјеника директора Агенције за истраге и заштиту БиХ на приједлог Министарства безбједности.

Ријеч је о приједлогу о којем ће се министри изјашњавати у другом кругу гласања.

На дневном реду сједнице су и Нацрт основа за вођење преговора ради закључивања споразума између Савјета министара и Владе Мексика о образовној, културној, омладинској и спортској сарадњи.

Министри ће разматрати и приједлог одлуке о измјени одлуке о именовању чланова Одбора за жалбе полицијских службеника, као и приједлог одлуке о формирању координационог тијела за праћење спровођења стратешких и оперативних циљева утврђених Стратегијом и Акционим планом спровођења Стратегије интегрисаног управљања границом у БиХ за период 2025-2029. година.

Савјет министара требало би да размотри и годишњу платформу о обавјештајно-безбједносној политици за 2026. годину, као и информацију о закључку Надзорног тијела за праћење спровођења Ревидиране стратегије за рад на предметима ратних злочина, те информацију о припреми ажуриране комуникационе стратегије за информисање јавности о реформи јавне управе у БиХ и пратећег акционог плана за период 2024 -2027. година.

Министри ће разматрати извјештај о спроведеном јавном огласу за избор и именовање директора и два замјеника директора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ, извјештај о раду Заједничког управног одбора за законито пресретање телекомуникација и начину извршавања активности за прошлу годину, као и извјештај о ненаплаћеним новчаним казнама које имају рок наплате три године, почевши од дана уноса новчане казне у електронску евиденцију података за прошлу годину.

На дневном реду сједнице су и приједлог процјене пријетње од организованог криминала у БиХ за ову годину, те годишњи план обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага БиХ у иностранству за 2026. годину, објављено је на сајту Савјета министара.

Под тачком "повјерљиво" чланови Савјета министара требали би да расправљају о извјештају о раду Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ за прошлу годину.

На дневном реду је приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању чланова Заједничке комисије за научну и технолошку сарадњу између Савјета министара и Владе Хрватске, објављено је на сајту Савјета министара.

У плану је и расправа о приједлогу одлуке о давању сагласности на цјеновник јела и пића у објектима заједничких институција, те приједлог правилника о условима набавке, обиљежавању и начину кориштења службених возила у институцијама БиХ.

Сједница Савјета министара почеће у 11.00 часова.

Подијели:

Тагови:

Савјет министара БиХ

Европска унија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

БиХ

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

14 ч

0
Слободан Праљак

БиХ

Тужилаштво БиХ формирало предмет због споменика Праљку

16 ч

0
Споменик Слободану Праљку у Чапљини

БиХ

Слободану Праљку направили споменик усред БиХ

17 ч

0
Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

БиХ

Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

21 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

44

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

10

32

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

10

27

Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

10

14

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

10

13

Протест радника РиТЕ Угљевик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner