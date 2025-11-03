Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

Извор:
Високи представник ЕУ за спољне послове и безбједносну политику Каја Калас изјавила је да главни преговарач БиХ са ЕУ треба да буде особа која ужива повјерење свих у БиХ и која ће омогућити да се процес води ефикасно и транспарентно.
"Потребно је успоставити канцеларију главног преговарача која ће бити јединствена контакт тачка", рекла је Каласова новинарима у Сарајеву.
Она је истакла да су партнери ЕУ све институције БиХ и сви демократски изабрани актери.
Каласова је навела да ЕУ остаје посвећена очувању мира, стабилности и европском путу БиХ, али да ће у извјештају Европске комисије бити наведени негативни елементи у погледу реализације кључних реформи и оцјене напретка БиХ у области правосуђа и именовања главног преговарача.
Она је нагласила да реформе које ЕУ очекује од власти у БиХ морају бити врло конкретне, те да су све одлуке на домаћим властима.
Каласова је рекла да одлуке донесене на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске могу бити прилика за смањење тензија и јачање владавине права.
Говорећи о бонским овлаштења, Каласова је рекла да ће она нестати када се у БиХ стекну институционални капацитети и политичка стабилност.
"Ово је ваша земља и нема потребе за међународним интервенцијама, посебно не 30 година након рата. Али, без функционалних институција и капацитета за доношење одлука, то није могуће", рекла је Каласова.
Она је навела да постепено гашење међународне супервизије може почети тек када се поштују Устав и демократске процедуре.
Каласова је по доласку у БиХ посјетила сједиште Мисије ЕУФОР-а "Алтеа" у кампу Бутмир и том приликом истакла значај те мисије за очување мира и стабилности у земљи.
