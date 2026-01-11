Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Извор:
Српски репрезентативац Никола Топић, по свему судећи, на путу је потпуног опоравка од рака тестиса и, сви се надамо, што скоријег повратка на терен.
Нови добри сигнали из Америке стигли су и претходне ноћи, када је млади српски бек снимљен како тренира са саиграчем из тима Оклахоме, Четом Холгреном.
Истина, тренирао је и док је трајао процес хемиотерапије, а сада све то дјелује још охрабрујуће када је лијечење завршено.
Nikola Topić was back on the floor today at Thunder practice getting some shots up with Chet Holmgren. pic.twitter.com/wgXj36uxw2— Michael Martin (@MichaelOnSports) January 10, 2026
Да је тако, недавно је потврдио и његов агент Миодраг Мишко Ражнатовић.
"Хемотерапија је успјешно завршена и он се сада враћа тренажном процесу, иако је био активан чак и током терапије. Тешко је прецизирати временски оквир, али се искрено надам да ће ове године добијати минуте не само у Џи лиги, већ и на НБА паркетима, ако се све буде одвијало како сада изгледа", изјавио је Ражнатовић.
Још увијек чекамо Топићев први наступ у НБА лиги, пошто га је у првој сезони спречила повреда предњих укрштених лигамената, а сада канцер.
Ипак, млади ас је на добром путу да све то побиједи и коначно заигра на највећој сцени.
