Ужасне вијести: Никола Топић има рак!

Извор:
АТВ
30.10.2025
17:43
Коментари:1
Српском кошаркашу Николи Топићу дијагностикован је рак тестиса, потврдио је генерални менаџер Оклахоме Сем Прести.
Он је рекао да је наш млади кошаркаш већ започео са хемиотерапијама, како би се опоравио од ове болести.
Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer.— Justin Martinez (@Justintohoops) October 30, 2025
His doctors are “extremely positive” about his long-term outlook. He has began chemotherapy, and there is no timetable for his return.
Wishing all the best for Topic. pic.twitter.com/jqtkdO5qGa
Прести је нагласио да су љекари „изузетно позитивни“ када је ријеч о Топићевом опоравку. Млади плејмејкер је, према његовим ријечима, све до почетка хемотерапије наставио да тренира са тимом, показујући невјероватну снагу и посвећеност.
"Једино што од њега очекујемо јесте да се фокусира на ово. То је приоритет. Вратиће се и играти кошарку када буде могао, немамо никаква очекивања у погледу тога. Има нашу потпуну подршку, љубав и подстрек", рекао је Прести.
Топић је иза себе имао изузетно активно љето, наступао је у Летњој лиги и био дио припрема репрезентације Србије, али га је потом задесио велики пех.
Прије неколико недјеља Оклахома Сити је саопштила да је млади плејмејкер имао „захват“ на тестисима, не откривајући тада детаље. Сада је генерални менаџер Сем Прести открио праву природу проблема и потврдио да Топић болује од рака тестиса, уз охрабрујућу поруку да су љекари изузетно позитивни.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму