Обрадовић открио проблем који је пред Партизаном

Извор:
Агенције
30.10.2025
16:27
Коментари:0
Партизан у петак од 20.30 дочекује Барселону у оквиру осмог кола Евролиге.
Црно-бијели су одрадили тренинг у Софији, послије чега ће услиједити повратак за Београд и наставак припреме за Каталонце.
Жељко Обрадовић, тренер Партизана, изнео је очекивања уочи дуела са Барселоном.
"Искористили смо опцију да тренирамо овдје, како би у Београду имали слободно. Штета је што смо против Хапоела имали много добрих минута, а црни минути су довели до тога да изгубимо меч. Реаговали смо јутрос на тренингу, и чекамо Барселону у петак. Она је имала дан више одмора, што у оваквом календару може много да значи. Краси нас борбеност, и апелујем на навијаче да буду јединствени с обзиром на претходна дешавања. Нека помогну играчима атмосфером која нас је красила годинама уназад", рекао је Обрадовић, а преноси Б92.
Најновије
Најчитаније
17
11
16
54
16
53
16
49
16
46
Тренутно на програму