Обрадовић открио проблем који је пред Партизаном

Извор:

Агенције

30.10.2025

16:27

Коментари:

0
Партизан у петак од 20.30 дочекује Барселону у оквиру осмог кола Евролиге.

Црно-бијели су одрадили тренинг у Софији, послије чега ће услиједити повратак за Београд и наставак припреме за Каталонце.

Жељко Обрадовић, тренер Партизана, изнео је очекивања уочи дуела са Барселоном.

"Искористили смо опцију да тренирамо овдје, како би у Београду имали слободно. Штета је што смо против Хапоела имали много добрих минута, а црни минути су довели до тога да изгубимо меч. Реаговали смо јутрос на тренингу, и чекамо Барселону у петак. Она је имала дан више одмора, што у оваквом календару може много да значи. Краси нас борбеност, и апелујем на навијаче да буду јединствени с обзиром на претходна дешавања. Нека помогну играчима атмосфером која нас је красила годинама уназад", рекао је Обрадовић, а преноси Б92.

Жељко Обрадовић

КК Партизан

