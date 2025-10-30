Јокић на прагу историје, нови трипл-дабл

30.10.2025
Денвер Нагетси тријумфовали су против екипе Њу Орлеанс Пеликанса резултатом 122:88, а Никола Јокић је имао још једно сјајно вече у којем је забиљежио нови трипл-дабл.
Србин је уписао свој 168. трипл-дабл у каријери.
Имао је 21 поен (10/14 из игре, 1/2 за три и 0 сл. бацања) уз 12 скокова и 10 асистенција, а то му је четврти двоцифрени учинак у три категорије у низу.
Сомборац још није имао утакмицу без трипл-дабла од почетка нове сезоне, а по овом параметру се изједначио са почетком сезоне Оскара Робертсона 1961. и доскорашњег саиграча Расела Вестбрука2020.
Још нико није имао пет трипл-дабл учинка узастопце на старту сезоне, а 30-годишњак би могао да постане први коме је то пошло за руком уколико то буде учинио и на гостовању у Портланду, пишу Независне новине.
