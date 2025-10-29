Мајкл Џордан открио зашто никада није пропуштао мечеве

Извор:
Танјуг
29.10.2025
13:19
Коментари:0
Некадашњи амерички кошаркаш Мајкл Џордан изјавио је да никада у играчкој каријери није пропуштао мечеве у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги, јер је, како тврди, желио да импресионира навијаче, пренио је данас Ројтерс.
Џордан је навео да му се не свиђа тренд одмарања здравих играча током регуларног дијела сезоне у НБА лиги.
"Тај концепт не би требало да постоји. Никада нисам желио да пропустим утакмицу, јер је то била моја прилика да се докажем. Навијачи би долазили да ме гледају и трудио сам се да импресионирам прије свега оне на врху дворане, који су радили напорно како би платили карту", рекао је Џордан у интервјуу за Ен-Би-Си (НБЦ).
Џордан је током каријере шест пута одиграо све 82 утакмице у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги. Он је само четири пута у каријери одиграо мање од 80 мечева у регуларном дијелу сезоне.
"Имате дужност да вас навијачи виде. Дакле, ако момци долазе да ме гледају како играм, не желим да пропустим ту прилику. Ако то физички не могу да урадим, онда не могу. Али ако то физички могу да урадим, а не желим, онда је то сасвим друга перспектива", додао је некадашњи амерички кошаркаш.
Џордан (62) је у каријери освојио шест шампионских трофеја у НБА лиги са екипом Чикага.
Свијет
Сваки минут једна особа умре: Застрашујући извјештај
"Играш кошарку два и по до три сата дневно. То је твој посао. За то си плаћен као НБА играч. Шта радиш током преосталих 21 сат? Сматрам да би тада требало да се спремаш за наредни радни дан, за сљедећи изазов", навео је Џордан.
Он је осврнуо на пету утакмицу финала плеј-офа НБА лиге против Јуте 1997. године, када је играо болестан. Чикаго је тада побиједио 90:88, а Џордан је постигао 38 поена.
"Нашао сам начин да заиграм, иако сам био само мамац. Међутим, једном када се нађете на терену и покушате да се мотивишете, све је могуће. Никада не знате шта може да се деси", истакао је Џордан, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму