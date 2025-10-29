Сваки минут једна особа умре: Застрашујући извјештај

Извор:
Агенције
29.10.2025
13:12
Коментари:0
Пораст глобалне температуре доводи до смрти једне особе сваког минута широм свијета, а стопа смртних случајева изазваних врућином је порасла за 23 одсто од 1990-их, чак и након што се узме у обзир повећање броја становника.
Ово је закључак извјештаја о утицају климатске кризе на здравље људи, у чијој изради су учествовали професори Универзитетског колеџа у Лондону и Универзитета у Сиднеју.
Фудбал
Црвена звезда жестоко кажњена
У извјештају се наводи да зависност од фосилних горива узрокује и токсично загађење ваздуха, шумске пожаре и ширење болести попут денга грознице, као и да милиони људи сваке године умиру због неуспјеха у рјешавању проблема глобалног загријавања.
Професорка Марина Романело са Универзитетског колеџа у Лондону, која је радила на извјештају, казала је да “приказује суморну и неоспорну слику разорних штета по здравље које долазе из свих крајева свијета”.
"Уништавање живота и средстава за живот ће наставити да ескалира све док не окончамо зависност од фосилних горива. Свједоци смо милиона смртних случајева који се непотребно дешавају сваке године због нашег кашњења у ублажавању климатских промјена и кашњења у прилагођавању климатским промјенама које се не могу избјећи. Видимо кључне лидере, владе и корпорације како одустају од климатских обавеза и све више доводе људе у опасност", казала је Романело.
Истраживачи су открили да су владе земаља широм свијета 2023. године давале 2,1 милијарди евра дневно директних субвенција компанијама за фосилна горива, док су грађани губили отприлике исти износ због високих температура које су им онемогућавале рад на фармама и градилиштима.
Хроника
Још једно тијело пронађено у лифту у БиХ
У извјештају се наводи и да је смањено сагоријевање угља спасило око 400 живота дневно у посљедњој деценији, затим да производња обновљивих извора енергије брзо расте, као и да је здрава будућност немогућа ако се фосилна горива наставе финансирати по садашњим стопама.
Професор Оли Џеј са Универзитета у Сиднеју у Аустралији, који је био дио аналитичког тима, каже да се широм свијета дешава “отприлике једна смрт повезана са врућином сваког минута током године”.
“То је заиста запањујућа бројка која расте”, рекао је он.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму