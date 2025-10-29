Logo

Из Белгије пријете Путину: Сравнили бисмо Москву

Извор:

АТВ

29.10.2025

12:14

Коментари:

0
Из Белгије пријете Путину: Сравнили бисмо Москву
Фото: Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Белгијски министар обране Тео Франкен стао је у снажну обрану Атлантског савеза, изјавивши да би НАТО “сравнио Москву са земљом” када би Русија напала Брисел.

У опширном интервјуу за "Де Морген", Франкен је говорио о низу важних стратешких тема, укључујући рат у Украјини, европској обрани, хибридном ратовању и нуклеарном одвраћању.

Влада Републике Српске

Република Српска

Извјештај Савјету безбједности: Дејтонски споразум мора бити дословно спроведен

На питање боји ли се да би руски предсједник Владимир Путин могао покренути конвенционални ракетни напад на Брисел, његов је одговор био недвосмислен:

"Не, јер тада би погодио срце НАТО, а ми бисмо сравнили Москву".

Франкен је такође изразио снажну подршку америчком лидерству у НАТО и поновио своје повјерење у члан 5, клаузулу о заједничкој одбрани која је темељ савеза.

На питање би ли амерички предсједник Доналд Трамп поштовао члан 5, Франкен је одговорио:

"Наравно да би. У Европи постоји огромна предрасуда према америчкој влади. Зашто га не би поштовао”.

Франкен је рекао да је више забринут због руског кориштења хибридног ратовања него због пријетње конвенционалним нападима.

"Крузер-ракета на Брисел? Примјена члана 5 је саморазумљива, како год то дефинисали. Путин то такође неће учинити”, рекао је.

Европска војска?

Више га, тврди, забрињавају сценарији ‘сиве зоне’, ‘мали зелени људи’ који потичу русофоне мањине у Естонији против ‘нацистичког режима’.

Telefon-011025

Свијет

Забрињавајуће: Крими-инфлуенсери вребају дјевојке и тјерају их да буду насилне

“Прије него што се снађемо, анектирали су дио Естоније”.

Но, сви који се надају да ће белгијски министар подржати идеју европске одбране биће разочарани његовим изјавама о тој теми. У интервјуу за "Де Морген" критиковао је веће европске земље због "максималног искориштавања властитих тржишта" и довео у питање како би се државе које се тренутно не могу договорити око заједничке набаве војне опреме могле интегрирати у јединствену војску.

"Ко вјерује у европску војску, продаје куле у облацима“, рекао је.

"Срећом, имамо НАТО, који је поново показао своју ефикасност кроз ваздушну одбрану у Пољској и Естонији", рекао је.

Франкен је такође подијелио своје мишљење о Бриселу, рекавши да воли тај град, иако признаје да је то "однос љубави и мржње“.

Подијели:

Тагови:

Belgija

Русија

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наводни снимак убиства руског официра

Свијет

Видео ликвидације руског официра: Атентатор снимао како притишће дугме

3 ч

0
Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске

Република Српска

Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске

3 ч

0
Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

Друштво

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

3 ч

0
računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Украдене шифре милиона људи, провјерите је ли и ваша

3 ч

0

Више из рубрике

У овој европској земљи уводе се розе таблице: Ево чему служе

Свијет

У овој европској земљи уводе се розе таблице: Ево чему служе

3 ч

0
Забрињавајуће: Крими-инфлуенсери вребају дјевојке и тјерају их да буду насилне

Свијет

Забрињавајуће: Крими-инфлуенсери вребају дјевојке и тјерају их да буду насилне

3 ч

0
Наводни снимак убиства руског официра

Свијет

Видео ликвидације руског официра: Атентатор снимао како притишће дугме

3 ч

0
Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

Свијет

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ево коме све су укинуте америчке санкције

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner