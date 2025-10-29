Из Белгије пријете Путину: Сравнили бисмо Москву

Извор:
Белгијски министар обране Тео Франкен стао је у снажну обрану Атлантског савеза, изјавивши да би НАТО “сравнио Москву са земљом” када би Русија напала Брисел.
У опширном интервјуу за "Де Морген", Франкен је говорио о низу важних стратешких тема, укључујући рат у Украјини, европској обрани, хибридном ратовању и нуклеарном одвраћању.
На питање боји ли се да би руски предсједник Владимир Путин могао покренути конвенционални ракетни напад на Брисел, његов је одговор био недвосмислен:
"Не, јер тада би погодио срце НАТО, а ми бисмо сравнили Москву".
Франкен је такође изразио снажну подршку америчком лидерству у НАТО и поновио своје повјерење у члан 5, клаузулу о заједничкој одбрани која је темељ савеза.
На питање би ли амерички предсједник Доналд Трамп поштовао члан 5, Франкен је одговорио:
"Наравно да би. У Европи постоји огромна предрасуда према америчкој влади. Зашто га не би поштовао”.
Франкен је рекао да је више забринут због руског кориштења хибридног ратовања него због пријетње конвенционалним нападима.
"Крузер-ракета на Брисел? Примјена члана 5 је саморазумљива, како год то дефинисали. Путин то такође неће учинити”, рекао је.
Више га, тврди, забрињавају сценарији ‘сиве зоне’, ‘мали зелени људи’ који потичу русофоне мањине у Естонији против ‘нацистичког режима’.
“Прије него што се снађемо, анектирали су дио Естоније”.
Но, сви који се надају да ће белгијски министар подржати идеју европске одбране биће разочарани његовим изјавама о тој теми. У интервјуу за "Де Морген" критиковао је веће европске земље због "максималног искориштавања властитих тржишта" и довео у питање како би се државе које се тренутно не могу договорити око заједничке набаве војне опреме могле интегрирати у јединствену војску.
"Ко вјерује у европску војску, продаје куле у облацима“, рекао је.
"Срећом, имамо НАТО, који је поново показао своју ефикасност кроз ваздушну одбрану у Пољској и Естонији", рекао је.
Франкен је такође подијелио своје мишљење о Бриселу, рекавши да воли тај град, иако признаје да је то "однос љубави и мржње“.
