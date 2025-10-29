Logo

Украдене шифре милиона људи, провјерите је ли и ваша

Извор:

АТВ

29.10.2025

11:35

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Ових дана откривено је једно од највећих цурења података у посљедњих неколико година, које би могло захватити стотине милиона људи широм свијета.

Према доступним информацијама, објављено је чак 183 милиона јединствених мејл адреса заједно с припадајућим шифрама и веб-страницама на којима су кориштене.

Ilu-kruzer-290825

Свијет

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

Подаци су доспјели у јавност након што су украдени помоћу злонамјерног софтвера који је прикупљао осјетљиве информације са милиона компјутера широм свијета.

За разлику од класичних хакерских напада на познате сервисе попут Гугла, Мајкрософта или Фејсбука, ово цурење није посљедица једног великог напада.

Умјесто тога, злонамјерни софтвер је дуже вријеме непримјетно дјеловао на корисничким рачунарима, крао податке и слао их у велику базу која је сада процурила.

Како провјерити јесте ли оштећени?

Према страници Have I Been Pwned (HIBP), која прати свјетске сигурносне инциденте, њихова је база сада допуњена управо с нових 183 милиона компромитованих записа. HIBP тренутно садржи информације из 917 познатих инцидената цурења података, с укупно више од 15,3 милијарди компромитованих рачуна и идентитета.

GORAN-SELAK-140925

Република Српска

Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду

Најстарији случајеви у бази сежу још у ране 2000-е, док најновији уноси покривају цурења све до октобра 2025. године. На веб-страници HIBP довољно је уписати своју мејл адресу у поље за претраживање.

У неколико секунди добићете информацију је ли ваша адреса била укључена у неку од повреда података и то не само најновију, него и било коју од оних забиљежених у протеклих двадесетак година. ОВДЈЕ можете провјерити своју мејл адресу.

Шта учинити ако се ваша адреса појави на попису?

Ако откријете да су ваши подаци међу компромитованим, одмах промијените лозинку за ту мејл адресу и за све рачуне на којима сте користили исту лозинку. Стручњаци такође савјетују да укључите двофакторску аутентификацију (2ФА) како бисте додатно заштитили свој налог од могућих провала.

Убијени руски официр

Свијет

Руски официр ликвидиран у експлозији аутомобила

Ова опција данас постоји на већини популарних платформи попут Гугла, Фејсбука, Инстаграма и бројних других, а може бити кључна у спречавању неовлаштеног приступа.

Масовно цурење података поново је показало колико је важно редовно мијењати лозинке и користити различите комбинације за различите налоге. Иако су хакери све софистициранији, редовна провјера путем страница попут HIBP може вам помоћи да реагујете на вријеме.

Подијели:

Тагови:

lozinka

šifra

hakeri

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ураган "Мелиса" широк као Тексас

Свијет

Ураган "Мелиса" широк као Тексас

4 ч

0
Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

Занимљивости

Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

4 ч

0
Трамп постигао договор са Јужном Корејом: ''Доносим трилионе долара у САД''

Свијет

Трамп постигао договор са Јужном Корејом: ''Доносим трилионе долара у САД''

4 ч

0
Хајро се вратио из Њемачке у БиХ

Друштво

Вратио се из Њемачке у БиХ и отвара фирму

4 ч

0

Више из рубрике

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

Наука и технологија

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

4 ч

0
Ове ствари у близини Wi-Fi рутера успоравају интернет

Наука и технологија

Ове ствари у близини Wi-Fi рутера успоравају интернет

6 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Ускоро ћете моћи да користите ЧетГПТ за плаћање

21 ч

0
Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

Наука и технологија

Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner