Украдене шифре милиона људи, провјерите је ли и ваша

Ових дана откривено је једно од највећих цурења података у посљедњих неколико година, које би могло захватити стотине милиона људи широм свијета.
Према доступним информацијама, објављено је чак 183 милиона јединствених мејл адреса заједно с припадајућим шифрама и веб-страницама на којима су кориштене.
Подаци су доспјели у јавност након што су украдени помоћу злонамјерног софтвера који је прикупљао осјетљиве информације са милиона компјутера широм свијета.
За разлику од класичних хакерских напада на познате сервисе попут Гугла, Мајкрософта или Фејсбука, ово цурење није посљедица једног великог напада.
Умјесто тога, злонамјерни софтвер је дуже вријеме непримјетно дјеловао на корисничким рачунарима, крао податке и слао их у велику базу која је сада процурила.
Према страници Have I Been Pwned (HIBP), која прати свјетске сигурносне инциденте, њихова је база сада допуњена управо с нових 183 милиона компромитованих записа. HIBP тренутно садржи информације из 917 познатих инцидената цурења података, с укупно више од 15,3 милијарди компромитованих рачуна и идентитета.
Најстарији случајеви у бази сежу још у ране 2000-е, док најновији уноси покривају цурења све до октобра 2025. године. На веб-страници HIBP довољно је уписати своју мејл адресу у поље за претраживање.
У неколико секунди добићете информацију је ли ваша адреса била укључена у неку од повреда података и то не само најновију, него и било коју од оних забиљежених у протеклих двадесетак година. ОВДЈЕ можете провјерити своју мејл адресу.
Ако откријете да су ваши подаци међу компромитованим, одмах промијените лозинку за ту мејл адресу и за све рачуне на којима сте користили исту лозинку. Стручњаци такође савјетују да укључите двофакторску аутентификацију (2ФА) како бисте додатно заштитили свој налог од могућих провала.
Ова опција данас постоји на већини популарних платформи попут Гугла, Фејсбука, Инстаграма и бројних других, а може бити кључна у спречавању неовлаштеног приступа.
Масовно цурење података поново је показало колико је важно редовно мијењати лозинке и користити различите комбинације за различите налоге. Иако су хакери све софистициранији, редовна провјера путем страница попут HIBP може вам помоћи да реагујете на вријеме.
