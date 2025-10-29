''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

Извор:
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је данас да ће, ако буде правника и правне струке у Уставном суду БиХ, бити усвојена апелација предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ.
"С ким год сам разговарао од носилаца правосудних функција и правника сви кажу да појединац нема право да доноси одлуке ни у једној земљи", рекао је Селак новинарима.
Он је истакао да је у земљи, у којој постоји парламент, он једини, по уставу, надлежан за доношење закона.
"Ако право побиједи притиске са стране, онда је неупитно да та апелација мора бити усвојена", истакао је Селак и додао да треба сачекати уторак, 4. новембар, и видјети шта ће рећи судије Уставног суда БиХ.
Уставни суд БиХ на ванредној сједници у уторак, 4. новембра, требало би да разматра апелацију предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ, који је предсједника Републике Српске осудио на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Шмита.
Апелација на пресуду Суда БиХ поднесена је Уставном суду БиХ, јер је то неопходан корак да би се овај случај могао наћи пред Европским судом за људска права у Стразбуру.
