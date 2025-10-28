Logo

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

Весна Азић

28.10.2025

19:20

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу
Фото: АТВ

Јединство опозиције бар када је ријеч о кандидату за предсједника на пријевременим изборима изгледа као да је постигнуто. Под исти кишобран стали су СДС и „Сигурна Српска“, а њихов заједнички избор је професор Бранко Блануша.

,,Можемо послати поруку да је наша опозиција и двије политичке организације су јединствене. Наш кандидат је Бранко Блануша и дајемо му пуну подршку у правом смислу те ријечи’’, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а и лидер новооснованог покрета "Сигурна Српска"

За Станивуковића ово је тренутак када се опозиција окупља око заједничке идеје, а „Сигурна српска“ и СДС су, како каже, мотор који треба да покрене промјене.Ипак, упркос блиској сарадњи, из СДС-а поручују да странка остаје самостална.

,,Не, наравно да не. Српска демократска странка је државотворна странка. Има свој идентитет, име и презиме. Ми смо данас на овом састанку постигли договор да заједно са покретном ,,Сигурна Српска’’ подржимо проф Бранка Бланушу као кандидата на предстојећим изборима. Као И то да ћемо све даље даље активности споразумно договарати’’, рекао је Јовица Радуловић , вршилац дужности предсједника СДС-а.

За Бланушу је најважније што је подршка стигла, како каже, без услова и калкулација.

,,Овим је потврђено наша заједничка сарадња и оно што нас очекује у наредном периоду везано и за ванредне предсједничке изборе, али и изборе 2026. И све наредне’’, рекао је Бранко Блануша, члан СДС-а и кандидат на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске

Дуго очекивани стисак руке стигао је као симбол могућег јединства.

Хоће ли ова подршка бити искра која ће покренути шири опозициони фронт или само краткотрајни политички бљесак биће јасно ускоро.

Република Српска

Покрет Сигурна Српска

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

