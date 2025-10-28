Logo

Станивуковић: Покрет "Сигурна Српска" подржава Бланушу

АТВ

28.10.2025

15:46

0
Предсједник Покрета "Сигурна Српска" и ПДП-а Драшко Станивуковић изјавио је да ће Покрет "Сигурна Српска" подржати кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу.

"Блануша је заједнички кандидат наше двије политичке организације", рекао је Станивуковић-

Подсјећамо, у Бањалуци је данас одржан састанак делегација СДС-а и Покрета "Сигурна Српска".

СДС

Драшко Станивуковић

