Станивуковић: Покрет "Сигурна Српска" подржава Бланушу

Извор:
АТВ
28.10.2025
15:46
Коментари:0
Предсједник Покрета "Сигурна Српска" и ПДП-а Драшко Станивуковић изјавио је да ће Покрет "Сигурна Српска" подржати кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу.
"Блануша је заједнички кандидат наше двије политичке организације", рекао је Станивуковић-
Подсјећамо, у Бањалуци је данас одржан састанак делегација СДС-а и Покрета "Сигурна Српска".
