Селак: Чак 95 одсто оптужница добило правоснажне пресуде

Извор:

СРНА

28.10.2025

13:28

Коментари:

0
Селак: Чак 95 одсто оптужница добило правоснажне пресуде
Фото: АТВ

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је 95 одсто оптужница које је подигло Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву добило правоснажне пресуде, што показује да тужиоци савјесно обављају свој посао.

Селак је након састанка са руководством Окружног јавног тужилаштва и Окружног суда у Источном Сарајеву новинарима рекао да је важно што су све оптужнице које је Тужилаштво подигло потврђене од надлежних судова.

"То је показатељ да тужиоци раде свој дио посла. Увијек има простора за унапријеђење, а Министарство правде ће бити подршка када је ријеч о рјешавању многих предмета на којима се ради у овом тужилаштву", навео је Селак.

Он је подсјетио да предсједник Владе Републике Српске Саво Минић од својих сарадника тражи да константно буду на терену и у комуникацији са грађанима, те да Министарство правде у својој надлежности има 55 институција.

Селак је нагласио да су га главни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву Халида Врабац и предсједник Окружног суда Зинаида Хусић упознале о активностима ових институција.

policija rotacija pixabay ilustracija

Свијет

Беба пронађена у веш машини, мајка тврди да није знала да је трудна

"Када је ријеч о Окружном суду, извршавају се сви послови и задаци, испуњава се судијска норма и нема већих застоја у функционисању суда. Као министар правде могу да кажем да се у Суду извршавају сви послови и задаци онако како је то прописано", истакао је Селак.

Селак је додао да га је Врабац информисала о потребама за унапређење рада Тужилаштва, те да ће Министарство правде и Влада Српске бити подршка јачању ове институције.

"Окружно јавно тужилаштво Источно Сарајево покрива половину територије Републике Српске и ми ћемо цијенити њихове напоре и настојати да им помогнемо у борби против корупције и ефикасном рјешавању предмета", рекао је Селак.

