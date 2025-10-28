Logo

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

СРНА

28.10.2025

13:04

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

Да у Младену Иванићу има имало људскости показао би разумијевање за политички прогон Милорада Додика - човјека који му је небројено пута помогао, и политички и људски, док Иванић није одлучио да промијени страну и дрес у којем игра, истакао је посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

"Зато данас не чуди што се оглашава као политичка кукавица и конформиста, увјерен да се историја пише из сјенке", изјавио је Којић за Срну коментаришући изјаву Иванића да је власт у Српској, како каже, беспотребно дизала тензије.

Али, додао је Којић, Република Српска је настала из храбрости и борбе, а не у сијенкама, нити из шутње и калкулације коју политички персонификује Младен Иванић.

