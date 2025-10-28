Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

Извор:
СРНА
28.10.2025
13:04
Коментари:2
Да у Младену Иванићу има имало људскости показао би разумијевање за политички прогон Милорада Додика - човјека који му је небројено пута помогао, и политички и људски, док Иванић није одлучио да промијени страну и дрес у којем игра, истакао је посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
"Зато данас не чуди што се оглашава као политичка кукавица и конформиста, увјерен да се историја пише из сјенке", изјавио је Којић за Срну коментаришући изјаву Иванића да је власт у Српској, како каже, беспотребно дизала тензије.
Али, додао је Којић, Република Српска је настала из храбрости и борбе, а не у сијенкама, нити из шутње и калкулације коју политички персонификује Младен Иванић.
Економија
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч1
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму