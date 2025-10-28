Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину

28.10.2025
13:03
Република Српска са Регионалног самита трговине у Бањалуци истиче важност отварања нових тржишта и склапања нових регионалних споразума о слободној трговини, оцијенио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа Кошарац.
Кошарац је навео да је такве и сличне договоре Србија урадила са Кином, те да не види разлог зашто то не би урадила и Република Српска.
"Анализе неких престижних институција говоре да је Српска међу 10 топ држава у које вриједи инвестирати. То је резултат поменутих политика континуитета", појаснио је Кошарац.
Он је додао да Српска има адекватне капацитете и вриједне људе у привреди и пословној заједници који своје пословне активности могу адаптирати на нова тржишта како би се на њима етаблирали.
"Пред нама је низ изазова, али вјерујем да ће и овај самит донијети конкретне закључке у ком правцу се на трговинском и сваком другом плану треба да крећемо, никако једносмјерно", рекао је Кошарац новинарима у Бањалуци.
Он је навео да успјешна организација овако великих и важних догађаја показује исправност политике континуитета у Српској, коју предводи предсједник Милорад Додик.
Према његовим ријечима, управо дјеловањем Додика, постоји дефинисан политички оквир, те су Бањалука и Српска постале мјесто међурегионалног дијалога о многим битним питањима.
Кошарац је изразио жаљење што Самиту нису присуствовали представници Министарства трговине Федерације БиХ, те да таква изолација не треба том ентитету.
Регионални самит трговине, први међународни догађај о трговини организован у Републици Српској, одржава се данас у Бањалуци, а скуп је отворио премијер Саво Минић.
Организатори су навели да је Самит први догађај који окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана са циљем да обликује будућност трговине и регионалне сарадње.
