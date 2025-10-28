Гаража скупља од гарсоњере: Ево гдjе је продата најскупља

Извор:
Републички геодетски завод (РГЗ) објавио је нови извjештај са тржишта непокретности за други квартал 2025. године, а у извештају се нашла и продаја гараже од, вjеровали или не, чак 56.000 евра!
"Најскупље гаражно мјесто у другом кварталу плаћено је 56.000 евра и прометовано је на територији општине Звездара у Београду", наводи се у извјештају РГЗ.
Да ствар буде још бизарније, цијена овог мјеста за паркирање скупља је и од гарсоњере у центру града, код Вуковог споменика која у огласима кошта 45.000 евра.
"Тржиште непокретности у Србији у другом кварталу 2025. године показује пораст активности у односу на исти период претходне године, са растом вриједности тржишта од 13,9 одсто и растом броја купопродајних уговора од 2,3 одсто. Укупна вриједност оствареног промета на тржишту непокретности у Србији у другом кварталу 2025. године износила је 2,1 милијарду евра, док је број купопродајних уговора био је 31.944", додају у Заводу, пише Информер.
