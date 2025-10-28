Logo

''Селим се из ове државе'': Снимили пјесму о Рами Исаку

Спот посвећен Рами Исаку
"Селим се из ове државе", само је један од коментара на пјесму посвећеној Рами Исаку.

Ријеч је о још једном “музичко-политичком пројекту” који се, ако је судити по коментарима гледалаца, креће између сатире и научне фантастике.

Пјесма носи једноставан, готово ратно-мотивациони рефрен:

"Рамо, Рамо, ти си наш јунак, с тобом Босна никад неће паст“, а све то уз пратећи спот генерисан помоћу вјештачке интелигенције.

У видеу, Рамо Исак јаше коња, носи подерану заставу Босне и Херцеговине и мач који се у неким дијеловима савија као да је од гуме, док дигитално небо гори изнад њега. АИ технологија га приказује као својеврсног витеза модерног доба – човјека који брани државу и народ, макар алгоритамски.

"Жалосно"

Спот је објављен на каналу Мирза Врањ, а описан је као пројекат подршке министру. Иако би неко очекивао лавину похвала, секција коментара на Јутјубу претворила се у јавни перформанс народног сарказма.

"Ово је неки предзнак судњег дана“, пише један корисник.

"Рамо к’о Сулејман Величанствени“, додаје други.

Трећи коментатор закључује: „Спот направљен умјетном неинтелигенцијом".

Други су били директнији:

"Жалосно гдје ми живимо“, "Тешко народу какве нас будале воде“, "Ако се зарати, а Рамо буде командант, ја оснивам аутономну територију".

Од ироније до очаја – све стане у секцију коментара испод једног АИ спота.

Рамо Исак

pjesma

