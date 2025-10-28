На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

Извор:
28.10.2025
Међународни аеродром Сарајево (МАС) од јутарњих сати проводи вјежбу под називом "Несрећа авиона на МАС-у", о чему су раније обавијестили јавност.
Ријеч је о симулирању удеса АТР 72 с 24 путника и шест чланова посаде, који се срушио на подручје аеродрома, тачније на локалитет ватрогасног полигона.
Због тога су многе Сарајлије јутрос могле видјети велики број ватрогасних јединица, хитне помоћи и полиције на Добрињи и на аеродрому. Такође се у једном тренутку на аеродрому појавио и пожар, који је намјерно проузрокован током вјежбе, а коју је Јединица професионалне ватрогасне бригаде КС успјешно угасила.
Акције које су подузете усклађене су са Планом мјера и поступака у изванредним ситуацијама и подразумијевају ангажман запослених Међународног аеродрома Сарајево, Завода за хитну медицинску помоћ, Професионалне ватрогасне бригаде - Јединица Аеродром и Јединица Ступ, Професионалне ватрогасне јединице Источно Сарајево, Полицијских снага КС, Полицијске Управе Источно Сарајево, Граничне полиције БиХ.
Међународни аеродром Сарајево (МАС) је обавезан да овакву вјежбу изведе сваке двије године. Симулација несреће и цјелокупна вјежба за циљ има провјеру способности особља и оперативности важећег Плана мјера и поступака у ванредним ситуацијама.
