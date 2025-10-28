Logo

На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

Извор:

Кликс

28.10.2025

09:42

Коментари:

0
На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

Међународни аеродром Сарајево (МАС) од јутарњих сати проводи вјежбу под називом "Несрећа авиона на МАС-у", о чему су раније обавијестили јавност.

Ријеч је о симулирању удеса АТР 72 с 24 путника и шест чланова посаде, који се срушио на подручје аеродрома, тачније на локалитет ватрогасног полигона.

Амазон

Свијет

Зашто Амазон гаси 30.000 радних мјеста

Због тога су многе Сарајлије јутрос могле видјети велики број ватрогасних јединица, хитне помоћи и полиције на Добрињи и на аеродрому. Такође се у једном тренутку на аеродрому појавио и пожар, који је намјерно проузрокован током вјежбе, а коју је Јединица професионалне ватрогасне бригаде КС успјешно угасила.

Акције које су подузете усклађене су са Планом мјера и поступака у изванредним ситуацијама и подразумијевају ангажман запослених Међународног аеродрома Сарајево, Завода за хитну медицинску помоћ, Професионалне ватрогасне бригаде - Јединица Аеродром и Јединица Ступ, Професионалне ватрогасне јединице Источно Сарајево, Полицијских снага КС, Полицијске Управе Источно Сарајево, Граничне полиције БиХ.

Сандра Африка-06092025

Сцена

Цијена иде и до 100.000 евра: Ево чим се почастила Сандра Африка

Међународни аеродром Сарајево (МАС) је обавезан да овакву вјежбу изведе сваке двије године. Симулација несреће и цјелокупна вјежба за циљ има провјеру способности особља и оперативности важећег Плана мјера и поступака у ванредним ситуацијама.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

aerodrom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Научници открили једноставан начин да "подмладе" очи

Здравље

Научници открили једноставан начин да "подмладе" очи

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ове знакове од Нове године слиједи период чисте среће

3 ч

0
Убијен син руског генерала

Свијет

Украјинци снимали убиство сина руског генерала

3 ч

0
Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

Свијет

Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

3 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Поједини измишљају и манипулишу да им чак и НАТО мора објаснити

БиХ

Цвијановић: Поједини измишљају и манипулишу да им чак и НАТО мора објаснити

17 ч

1
НАТО: ИТПП не прејудицира било какву одлуку о чланству у овом савезу

БиХ

НАТО: ИТПП не прејудицира било какву одлуку о чланству у овом савезу

18 ч

0
Никшић о објављеним компромитујућим порукама: Очигледно потичу из тужилачких списа

БиХ

Никшић о објављеним компромитујућим порукама: Очигледно потичу из тужилачких списа

21 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Конаковић својим радом нанио велику штету БиХ

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

13

03

Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину

13

03

Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру

13

01

Ковачевић: Станивуковић покренуо расипање, а не укрупњавање

12

57

Извјештај Владе Српске: Самозванац диктаторским декретима нарушава уставни поредак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner