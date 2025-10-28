Logo

За ове знакове од Нове године слиједи период чисте среће

Крстарица

28.10.2025

09:26

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Ако сте Бик, Лав, Вага или Рибе, пред Вама је судбински тренутак – кармичка награда коначно стиже и мијења Ваш живот. До Нове године улазите у период заслужене среће и мира, јер Универзум рјешава све нагомилане проблеме. Погледајте шта Вас чека у овом периоду!

Зашто су баш Бик и Вага заслужили љубав и мир?

Кармичка награда није случајна. Она је резултат Вашег стрпљења и упорности. Бикови су градили темеље и одржавали мир упркос стресу, и сада добијају мир у кући и души који траје. Ваге су тражиле правду, а заузврат добијају судбински сусрет! Рјешава се дилема која Вас је дуго притискала, а у Ваш живот улази особа која Вам доноси трајну хармонију.

Како Лав и Рибе добијају судбинску шансу?

Ова два знака добијају најдубљу награду – исцјељење и проналазак сврхе. Лавови коначно добијају признање које им судбина дугује. Кармичка награда Вам доноси јасноћу животне мисије и осјећај да сте коначно на правом путу. Рибе добијају исцјељење душе. Рјешавају се сви невидљиви проблеми који су Вам црпили енергију. Улазите у период потпуног растерећења гдје се враћате својој мирној природи.

Шта ако нисте међу овим срећним знацима?

Не затварајте врата срећи. Енергија која стиже је заразна. Ако сте близу ових Бикова, Лавова, Вага или Риба, и Ви ћете осјетити тај талас среће. Универзум Вас не заборавља. Ако сте спремни да препознате прилику коју Вам шаље, она ће Вас пронаћи. Кључ је у томе да имате повјерења да период до Нове године доноси позитивне промјене и за Вас, само у другачијем, личнијем облику.

Како да се припремите за Нову годину?

Пратите знакове. Дословно. Универзум Вам шаље прилике кроз људе, интуицију и изненадне позиве. Ако Вам интуиција шапуће да пробате нешто ново – послушајте је. Ако Вам се чини да је вријеме да кажете „доста“ нечему што Вас гуши – у праву сте. Овај период је за рушење старих образаца и изградњу нових, срећнијих темеља.

Ово није само пролазна срећа, ово је судбина на Вашој страни! Кармичка награда коју добијате до Нове године поставља темељ за Вашу будућност. Не брините, кризе су готове и Вашим мукама је дошао крај. Вријеме је да пригрлите свој нови, миран и срећан живот – заслужили сте га!

Хороскоп

астрологија

