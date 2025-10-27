Кинески хороскоп открива ко је предодређен за велико богатство

Извор:
Недавно истраживање платформе Небула анализирало је 200 најбогатијих људи свијета према Блумберговој листи и открило повезаност кинеског зодијака с вјероватноћу освајања милијарди долара.
Испитаници рођени под одређеним кинеским знаковима показују знатно већу заступљеност међу глобалном елитом.
Међу 200 најимућнијих људи, кинески знак Змај предњачи. Особе рођене 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000. и 2012. године имају највеће шансе да постану милијардери. Астрологија објашњава како Јупитер у Бику или Близанцима доноси обиље, изврсне комуникацијске вештине и лидерски талент – идеалне особине за оне који управљају големим пословима.
На другом мјесту су они рођени у годинама Бивола (1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.). Њихов Јупитер у Водолији или Јарцу потиче иновативност, амбицију и самодисциплину.
Трећу позицију заузимају људи рођени у кинеском знаку Тигра (1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.). Јупитер им се налази у Рибама или Овну, што доноси јаку креативност, подузетност и склоност ризиковању.
Кинески хороскоп показује да астролошки предзнак може бити занимљив показатељ потенцијала за стицање изузетног богатства. Ипак, најважнији су рад, прилика и вјештине које свако може развити, без обзира на то под којим сте знаком рођени, пише Крстарица.
