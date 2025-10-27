Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

Извор:
Блиц
27.10.2025
13:06
Небојша Чолић који је широј јавности постао познат као глумац из "Курсаџија" је преминуо у 68. години, а и остали глумци су доживјели тешке судбине.
Наиме, глумац Небојша Чолић је преминуо 25. октобра у 68. години, а и остали глумци из овог серијала су се суочавали са тешким животним ситуацијама.
Глумица Ивана Панзаловић је у септембру 2017. године доживјела трагичан догађај.
Ивани је тада бивши вјереник пуцао у главу, а затим одузео себи живот. Њој је требало много времена да настави нормално живот након агоније кроз коју је прошла.
Она је једном приликом отворено проговорила о траумама са којима се носила након тога.
"Размишљала сам колико ће ме пратити питање о немилом догађају и онда се природно намеће да то није нешто што могу да негирам, јер, ето десило се. Оно што могу јесте да се не враћам на те мисли и успијевам у томе. У почетку је било много тешко. Имам прије свега дивну породицу, која је увијек уз мене, пријатеље који су ми много помогли, и вјечито ћу им бити захвална. Требало је много труда да се скрену мисли и да се опоравим, али и времена", истиче глумица и додаје да је потражила и помоћ стручног лица:
"Наравно да сам имала и помоћ стручних лица, у виду психотерапије, и то не треба да буде табу тема. Такође, важан издувни вентил за мене је физичка активност, редовни тренинзи, читала сам књиге, гледала филмове, али сам врло брзо потом и почела да радим. Неке колеге су ми пружиле руку спаса, звале на пројекте, а рад је лијек. Жао ми је што се много лоших сценарија тог типа дешава свуда око нас. Младе дјевојке и жене треба да воде рачуна о себи у сваком смислу и да буду јако опрезне".
Љиљана Јакшић је сазнала да је трудна у 52. години, али ју је партнер напустио. О кћерки Дарији и данас брине сама.
Подсјетимо, Љиљана Јакшић суочила се са финансијским проблемима током пандемије корона вируса, а за “Блиц” је говорила и о свом бившем партнеру са којим има кћерку и који није у њиховим животима.
Такође, када јој је кћерка кренула у школу пријатељи су скупљали новац за прибор.
Бане Видаковић је ухапшен када је полиција код њега пронашла око 30 грама хероина. Иако је признао дугогодишње наркоманско искуство, тврди да није продавао дрогу, већ је хероин користио искључиво за личну употребу.
Иначе, у једној исповијести, Бане је причао о зависности од хероина, те је тада навео да се са дроге скидао “на суво”.
"Запитао сам се хоћу ли да се бавим глумом или овим? Глуму сам волио довољно да сам био спреман да истрпим шта треба. И, није било лако, уопште. Дуго и тешко сам се скидао, на суво, без икаквих лијекова. Намучио сам се, лежао сам код моје јадне мајке Грозде, она ми је доносила супице и пресвлаку. Кад сам све завршио, отишао сам код пријатељице докторке да ми извади крв и каже колико сам оштећен. Рекла ми је да сам имао много среће, све ми је било у реду.
Упозорила ме је да се више никада не скидам на суво, јер могу сви органи да попуцају", рекао је глумац у својој исповијести за Хајп ТВ.
Бранко Бабовић забринуо је јавност након двије озбиљне операције. Хитном интервенцијом љекара ВМА спашен му је живот када је 2016. године имао компликације са слијепим цријевом.
Такође, Бранко је признао да је своју жену преварио са 24 године млађом партнерком.
Саша Пантић који је након завршетка емитовања серијала морао да се сналази како зна и умије. Једног љета је примјећен док је продавао карте на шеталишту у Будви.
Ранко Горановић, познат по улози Геџе, образован је магистар дефектологије. Након губитка посла радио је као разносач пице, а паралелно се бавио глумом.
У исповијести за “Блиц” 2017. године открио је да му живот му висио о концу због тромбозе и емболије плућа.
"Моја прича започиње оног тренутка када сам сломио стопало на улици, тачније двије кости. Пио сам одређене медикаменте, али након неколико дана ми је отекао лист. Осјећао сам да се замарам, имао сам јаке болове у грудима и имао сам субфебрилну температуру. Нешто ми је говорило да треба да одем код љекара иако сам сматрао да сам здрав као дрен. Диван човјек из Хитне помоћи ме је посавјетовао да постоји могућност да се ради о тромбу и послао ме у Ортопедску клинику на Бањици. Отишао сам тамо и рекли су ми да нисам за њих већ да идем на васкуларну клинику. Дошао сам до Ургентног центра, гдје су изузетни стручњаци, радници и јако пожртвовани за пацијенте. Морам то да хвалим зато што јесте тако. Урадили су ми ЕКГ и ултразвук срца и констатовали да сам потпуно здрав. Онда су предложили скенер плућа гдје су установили да имам три тромба у десном плућном крилу и емболију плућа", причао је за “Блиц”.
