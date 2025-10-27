Катарина Грујић: "Не ваља увијек бити као мушко"

27.10.2025
10:41
Коментари:0
Пјевачица Катарина Грујић говорила је о својој каријери и породици те открила занимљиве, мање познате детаље.
Каћа годинама уназад гради успјешну каријеру и савршено балансира с приватним животом, а сада је, гостујући у емисији "Премијера – викенд специјал", открила како јој то успијева:
– Искрено, ја имам срећу што имам лијепу организацију и породицу која је све вријеме са мном и која ми помаже око кћерке да бих могла да радим – рекла је Катарина, па додала:
– Сигурна сам да бих показала прави пут и да бих ишла правим путем. Кад знаш да си успио сам, то нема цијену. Радим на другом албуму, откад нема Марине тешко је што се тиче текстова, већ сам снимила три пјесме, али мислим да на прољеће стиже и мој други студијски албум. Код мене су увијек женске осветничке пјесме, али наћи ће се и баладе. Публика ће се изненадити јер припремам нешто ново – рекла је Каћа.
Сцена
Јелена Карлеуша запала у финансијску кризу: Шворц сам!
– Не ваља увијек бити као мушко, мораш некад да дозволиш себи да будеш женско. Ја сам то урадила само пред супругом, он ме зна у тим ситуацијама, а остали морају да мисле да сам јака. Боље да ме се плаше него да ме жале – рекла је Каћа и осврнула се на повреду коју је недавно имала:
– Остао је велики ожиљак, није ми први пут да сам се расекла, наставила сам да кувам. Један секунд те дијели од катастрофе. Тензију добијем због саобраћаја, не волим да касним. У посљедње вријеме покушавам да се искулирам – битна је глава и важно је да смо живи и здрави – рекла је Каћа.
– Морам да кажем да сам ја кафански тип, волим те старе пјесме, попут "Београђанко мала", а волим и Надичину нову пјесму – открила је Каћа која јој је омиљена пјесма, па додала да би жељела наредне године да добије дијете:
– Вољела бих да добијем сина или кћерку наредне године – рекла је Катарина.
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму