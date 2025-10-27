Logo

Кћерка најбогатијег Србина показала голу задњицу

Извор:

Ало

27.10.2025

10:17

Коментари:

0
Ема Цептер
Фото: Инстаграм

Српски милионер Филип Цептер и његова супруга Мадлена прије двије деценије усвојили су кћерку Ему, која привлачи велику пажњу на друштвеним мрежама.

Веома је активна на друштвеним мрежама на којима све чешће објављује тренутке из приватног живота, луксузног дома, а једном приликом је све оставила у шоку када је позирала без доњег веша.

Марина Туцаковић

Сцена

Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

Наиме, Ема је тада позирала у мајици на каучу, а примијетило се да се испод мајице не назире ништа.

У крупном плану је била њена нага позадина, што је све оставило без текста.

Живи у Лондону

Иначе, Ема живи у Лондону и студира психологију, а њена мајка је једном приликом говорила о усвајању.

илу-кисели купус-22092025

Савјети

Одмах се распадну: Ове сорте купуса не треба киселити

"У наш живот ушла је једног децембарског дана 2000. године и одмах се угнијездила у наша срца гдје је отворила простор којег ту раније није било. Лијепо је кад човјек може да се оствари као стваралац, па да затим постане родитељ, а још је љепше када можете да исправите неправду и умјесто бола створите љубав. Мени се догодило и прво и друго", рекла је Мадлена једном приликом, преноси "Ало".

Ема Цептер
Ема Цептер

Подијели:

Таг:

FIlip Cepter

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Јелена Карлеуша запала у финансијску кризу: Шворц сам!

1 ч

0
Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

Сцена

Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

1 ч

0
Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

Сцена

Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

15 ч

0
Оженио се МЦ Стојан

Сцена

Оженио се МЦ Стојан

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner