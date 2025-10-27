Кћерка најбогатијег Србина показала голу задњицу

Извор:
Српски милионер Филип Цептер и његова супруга Мадлена прије двије деценије усвојили су кћерку Ему, која привлачи велику пажњу на друштвеним мрежама.
Веома је активна на друштвеним мрежама на којима све чешће објављује тренутке из приватног живота, луксузног дома, а једном приликом је све оставила у шоку када је позирала без доњег веша.
Наиме, Ема је тада позирала у мајици на каучу, а примијетило се да се испод мајице не назире ништа.
У крупном плану је била њена нага позадина, што је све оставило без текста.
Живи у Лондону
Иначе, Ема живи у Лондону и студира психологију, а њена мајка је једном приликом говорила о усвајању.
"У наш живот ушла је једног децембарског дана 2000. године и одмах се угнијездила у наша срца гдје је отворила простор којег ту раније није било. Лијепо је кад човјек може да се оствари као стваралац, па да затим постане родитељ, а још је љепше када можете да исправите неправду и умјесто бола створите љубав. Мени се догодило и прво и друго", рекла је Мадлена једном приликом, преноси "Ало".
