Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

Шоумен Боки 13 открио је да је Александар Радуловић Фута након смрти његове супруге Марине Туцаковић, сву њену гардеробу поклонио.
Марина Туцаковић и Боки 13 и били су велики пријатељи, а он је недавно, након изласка из затвора, посјетио Београд и прво шта је урадио - отишао је на гроб вољене Марине Туцаковић.
Боки је открио да је његова пријатељица имала скупу гардеробу и да је чак изјамљивала стан у ком је чувала своје скупоцјене комаде.
- Марина Туцаковић је имала стан који је изнајмљивала искључиво за гардеробу коју је куповала без престанка, толико да се више није знало ни шта све има. Чуо сам да је Фута све то ставио у црне кесе и поклонио женама које су радиле у кући - рекао је Боки 13 у свом подкасту.
