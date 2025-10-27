Logo

Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

Извор:

Телеграф

27.10.2025

10:06

Коментари:

0
Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''
Фото: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Шоумен Боки 13 открио је да је Александар Радуловић Фута након смрти његове супруге Марине Туцаковић, сву њену гардеробу поклонио.

Марина Туцаковић и Боки 13 и били су велики пријатељи, а он је недавно, након изласка из затвора, посјетио Београд и прво шта је урадио - отишао је на гроб вољене Марине Туцаковић.

илу-кисели купус-22092025

Савјети

Одмах се распадну: Ове сорте купуса не треба киселити

Боки је открио да је његова пријатељица имала скупу гардеробу и да је чак изјамљивала стан у ком је чувала своје скупоцјене комаде.

- Марина Туцаковић је имала стан који је изнајмљивала искључиво за гардеробу коју је куповала без престанка, толико да се више није знало ни шта све има. Чуо сам да је Фута све то ставио у црне кесе и поклонио женама које су радиле у кући - рекао је Боки 13 у свом подкасту.

Подијели:

Таг:

Marina Tucaković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због ових ствари морате бити на опрезу ако ступате у везу са разведеним мушкарцем

Љубав и секс

Због ових ствари морате бити на опрезу ако ступате у везу са разведеним мушкарцем

1 ч

0
Додик најавио да путује у Бјелорусију

Република Српска

Додик најавио да путује у Бјелорусију

1 ч

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у саобраћајној несрећи

1 ч

0
Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

Бања Лука

Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

Сцена

Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

15 ч

0
Оженио се МЦ Стојан

Сцена

Оженио се МЦ Стојан

16 ч

0
Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Сцена

Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

19 ч

0
Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила

Сцена

Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner