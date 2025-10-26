Logo

Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила

26.10.2025

14:48

Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила

Пјевач Дарко Лазић, познат по бројним саобраћајним незгодама, изненадио је јавност када је постао промотер аутомеханичарске радње која се бави половним дијеловима за аутомобиле слупане у судару.

Пјевач се појављује у рекламном видеу који је изазвао бурне реакције корисника друштвених мрежа. У снимку, Дарко стоји поред оштећених дијелова аутомобила и, након што закључи да "нема друге", одлучује да позове сервис:

- Ау, друже, не вриједи. Морам звати неке људе за ово - говори Лазић, а онда зове број аутомеханичарске радње.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Имамо много проблема у енергетици, разговараћу са руским, европским и америчким партнерима

- Гдје си, бре, Даре, дуго те није било - каже запослени.

- Имам проблем - говори Лазић, док му радник одговара:

- Знамо, видјели смо све. Требају ти дијелови. Ријешено све, очекуј дијелове до краја недјеље - говори дечко с друге стране линије, а Дарко му се захваљује.

- Тачно сам знао да код вас све може да се нађе. Најбољи сте, хвала пуно - говори Лазић и реклама се завршава.

Иако је видео брзо постао виралан, публика није имала разумијевања за његов нови ангажман. Коментари попут: "Је л' има нека радња да се Лазићу замијени мозак?", "Понестало пара, па рекламира олупине!", "Даре, вјерна муштерија!" - преплавили су објаву.

ален шеранић

Друштво

Шеранић о пренаталним тестовима: Хитно ће се тражити боље рјешење

Очигледно је да су власници радње хтјели да искористе познато лице за промоцију, али многи сматрају да су изабрали погрешну особу - управо због Даркове бурне возачке прошлости.

