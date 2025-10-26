Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила

Извор:
Пјевач Дарко Лазић, познат по бројним саобраћајним незгодама, изненадио је јавност када је постао промотер аутомеханичарске радње која се бави половним дијеловима за аутомобиле слупане у судару.
Пјевач се појављује у рекламном видеу који је изазвао бурне реакције корисника друштвених мрежа. У снимку, Дарко стоји поред оштећених дијелова аутомобила и, након што закључи да "нема друге", одлучује да позове сервис:
- Ау, друже, не вриједи. Морам звати неке људе за ово - говори Лазић, а онда зове број аутомеханичарске радње.
- Гдје си, бре, Даре, дуго те није било - каже запослени.
- Имам проблем - говори Лазић, док му радник одговара:
- Знамо, видјели смо све. Требају ти дијелови. Ријешено све, очекуј дијелове до краја недјеље - говори дечко с друге стране линије, а Дарко му се захваљује.
- Тачно сам знао да код вас све може да се нађе. Најбољи сте, хвала пуно - говори Лазић и реклама се завршава.
Иако је видео брзо постао виралан, публика није имала разумијевања за његов нови ангажман. Коментари попут: "Је л' има нека радња да се Лазићу замијени мозак?", "Понестало пара, па рекламира олупине!", "Даре, вјерна муштерија!" - преплавили су објаву.
Очигледно је да су власници радње хтјели да искористе познато лице за промоцију, али многи сматрају да су изабрали погрешну особу - управо због Даркове бурне возачке прошлости.
