Милан Милошевић оплео по познатим пјевачицама: Парају ми уши

Извор:
Блиц
25.10.2025
13:47
Коментари:0
Водитељ Милан Милошевић познат је по бритком језику, али и по искреним изјавама па је тако отворено именовао пјевачице које никако не воли.
Милан је добио питање ко му је најиритантнији са јавне сцене, а он није хтио да остане суздржан, већ је одмах изнио свој став.
Гостујући код Луне Ђогани хтио је до краја да остане искрен и да не одбије ниједно питање. Тако је без проблема рекао ко га највише нервира на јавној сцени.
– Држаћу се пјевача и пјевачица. Најиритантнија особа на естради, када гледам њене интервјуе, ми је Милица Павловић, а исто тако и Барбара Бобак. Пјесме обожавам, али су ми иритантне што се тиче њихових прича и тих ствари које оне причају. Тотално ми пара уши, не могу да одгледам до краја, али пјесме обожавам – рекао је без устручавања гостујући у подкасту, преноси Блиц.
Луни поменуо Маркову бившу дјевојку, она се изненадила
У истој емисији је Милан говорио о мање познатим стварима, па је тако Луни открио неке детаље о Ени Попов, бившој дјевојци Марка Миљковића.
Сцена
Ера Ојданић продаје дрва
Ради се о томе да је Ена Попов, некадашња учесница првог Великог брата и бивша дјевојка Марка Миљковића, одушевљена Луном, њеном емисијом и односом који Луна и Марко данас његују.
– Ена те баш воли, прати емисију и каже да си супер. Рекла је да јој се свиђа твоја енергија и да потпуно подржава вашу љубав – открио је Милан, док је Луна, видно изненађена, реаговала осмијехом и захвалношћу.
– Видјећемо да је угостимо – рекла је Луна кроз смијех.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму