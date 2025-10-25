Ера Ојданић продаје дрва

25.10.2025
Пјевач Ера Ојданић ријешио је да уведе ред на свом имању у Мељаку, али и да притом љепше заради.
Наиме, познати фолкер одлучио је да раскрчи своје двориште и прода дрво јасена које на његовој земљи расте већ годинама.
Дрвосјече које буду дошле да га исјеку и припреме за огријев, платиће Ојданићу пристојну цифру.
Подсјетимо, Ера је прије извјесног времена угоститељски објекат, који његова породица води више од четири деценије, препустио сину Драгутину, желећи да млађи нараштај настави породичну традицију.
Данас Ојданић живи мирнијим животом, далеко од градске вреве.
Већи дио времена проводи на свом пространом имању надомак Београда, гдје се брине о стоци, биљкама и домаћинству, а рад у природи, како каже, сматра најбољим одмором и бијегом од свакодневне гужве, преноси "24Седам".
