Промјене у жирију ''Звезда Гранда''

Извор:
Гранд
25.10.2025
13:12
Вечерас ће доћи до промјене у жирију емисије "Звезде Гранда", јер Ана Бекута неће бити присутна.
Продукција Гранда огласила се и потврдила да ће је замијенити пјевачица Сања Вучић, која ће током вечерашње емисије преузети њено мјесто у жирију.
Сања је недавно открила да већ има кандидате са којима ће радити као ментор:
- Имала свој први час са кандидатом и било је супер и узбудљиво да своје знање пренесем. Ове недјеље ћу имати сусрете са другим кандидатима и јако сам срећна - испричала је пјвачица.
Поред моћног гласа, Сања се може похвалити и знањем више страних језика. Говори енглески, арапски, шпански, португалски и италијански.
- Енглески ми је скоро као матерњи, говорим шпански, студирала сам арапски. Учила португалски, италијански у школи. Не могу да кажем да течно говорим све, али служим се. Немам прилику сваки дан да их користим, па исчезну из мозга, али углавном имам жицу за језике и могу лако да их научим. Скоро сам учила холандски из чиста мира - рекла је она недавно.
