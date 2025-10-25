Logo

Промјене у жирију ''Звезда Гранда''

Извор:

Гранд

25.10.2025

13:12

Промјене у жирију ''Звезда Гранда''
Фото: Youtube screenshot

Вечерас ће доћи до промјене у жирију емисије "Звезде Гранда", јер Ана Бекута неће бити присутна.

Продукција Гранда огласила се и потврдила да ће је замијенити пјевачица Сања Вучић, која ће током вечерашње емисије преузети њено мјесто у жирију.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Иако ћемо спавати сат дуже, можемо се осјећати уморније: Ево како све зимско рачунање времена утиче на нас

Сања је недавно открила да већ има кандидате са којима ће радити као ментор:

- Имала свој први час са кандидатом и било је супер и узбудљиво да своје знање пренесем. Ове недјеље ћу имати сусрете са другим кандидатима и јако сам срећна - испричала је пјвачица.

Поред моћног гласа, Сања се може похвалити и знањем више страних језика. Говори енглески, арапски, шпански, португалски и италијански.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

- Енглески ми је скоро као матерњи, говорим шпански, студирала сам арапски. Учила португалски, италијански у школи. Не могу да кажем да течно говорим све, али служим се. Немам прилику сваки дан да их користим, па исчезну из мозга, али углавном имам жицу за језике и могу лако да их научим. Скоро сам учила холандски из чиста мира - рекла је она недавно.

Коментари (0)
