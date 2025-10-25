Детаљи велике заплијене оружја на Звездари

Извор:
Курир
25.10.2025
13:11
У неколико акција које су спровели УКП и Више јавно тужилаштво у Београду, заплијењена је већа количина дроге и оружја.
У близини Каленић пијаце ухапшен је Петар М. (57) пошто је у његовом аутомобилу пронађен килограм марихуане у возилу и један пакетић у џепу.
"У улици Мите Ружица ухапшен је Бојан Т. (28) код кога је пронађен велики арсенал оружја. Заплењено је око 10 аутоматских пушака, 2 карабинске пушке, 7-8 пиштоља, ножеви, разна опрема оквир, пригушивач, кундак. Приликом хапшења, код њега је пронађен још један пиштољ који је носио са собом" открива извор "Курира".
Током хапшења, припадници УКП су га једва смирили јер је наводно ријеч о психијатријском болеснику који се отимао, па је он колима Хитне помоћи пребачен у психијатријску установу др Лаза Лазаревић.
"По изласку из болнице он ће бити задржан" додаје саговорник.
Такође, у одвојеној акцији полиције и ВЈТ у Београду, ухапшен је и Небојша С.(43) у чијем стану у Улици др Ивана Рибара је пронађено 100 гр кокаина, вагица, а у колима предмети који су послати на вјештачење, телефон, ПВЦ кесе, преноси "24Sedam".
