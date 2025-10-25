Logo

Детаљи велике заплијене оружја на Звездари

Курир

25.10.2025

13:11

0
Фото: Танјуг

У неколико акција које су спровели УКП и Више јавно тужилаштво у Београду, заплијењена је већа количина дроге и оружја.

У близини Каленић пијаце ухапшен је Петар М. (57) пошто је у његовом аутомобилу пронађен килограм марихуане у возилу и један пакетић у џепу.

"У улици Мите Ружица ухапшен је Бојан Т. (28) код кога је пронађен велики арсенал оружја. Заплењено је око 10 аутоматских пушака, 2 карабинске пушке, 7-8 пиштоља, ножеви, разна опрема оквир, пригушивач, кундак. Приликом хапшења, код њега је пронађен још један пиштољ који је носио са собом" открива извор "Курира".

Policija Srbija

Хроника

У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја

Током хапшења, припадници УКП су га једва смирили јер је наводно ријеч о психијатријском болеснику који се отимао, па је он колима Хитне помоћи пребачен у психијатријску установу др Лаза Лазаревић.

"По изласку из болнице он ће бити задржан" додаје саговорник.

Такође, у одвојеној акцији полиције и ВЈТ у Београду, ухапшен је и Небојша С.(43) у чијем стану у Улици др Ивана Рибара је пронађено 100 гр кокаина, вагица, а у колима предмети који су послати на вјештачење, телефон, ПВЦ кесе, преноси "24Sedam".

