Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

24.10.2025

14:08

Фото: Printscreen/Youtube/Newsmax

Сједињене Америчке Државе дале су одобрење да генерал Весли Кларк сведочи на суђењу Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Реџепу Сељимију и Јакупу Краснићију.

"Према Наређењу Судског вијећа од 2. септембра 2025. године, одбрана господина Хашима Тачија обавјештава да је добијена дозвола владе Сједињених Америчких Држава којом се одобрава изјава и свједочење посљедњег свједока, 1ДË-007, генерала Веслија Кларка", наводи се у поднеску Тачијевог адвоката Луке Мишетића, који преноси портал "Заклетва за правду"(Бетими пер дрејтеси).

Како је раније саопштено, очекује се да Кларк свједочи као посљедњи свједок одбране.

Sud u Hagu

Хашим Тачи

