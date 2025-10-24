Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

24.10.2025
14:08
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе дале су одобрење да генерал Весли Кларк сведочи на суђењу Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Реџепу Сељимију и Јакупу Краснићију.
"Према Наређењу Судског вијећа од 2. септембра 2025. године, одбрана господина Хашима Тачија обавјештава да је добијена дозвола владе Сједињених Америчких Држава којом се одобрава изјава и свједочење посљедњег свједока, 1ДË-007, генерала Веслија Кларка", наводи се у поднеску Тачијевог адвоката Луке Мишетића, који преноси портал "Заклетва за правду"(Бетими пер дрејтеси).
Како је раније саопштено, очекује се да Кларк свједочи као посљедњи свједок одбране.
