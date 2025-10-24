Расписан конкурс за генералног директора РТС-а

24.10.2025
11:25
Коментари:1
Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије (РТС) расписала је конкурс за избор генералног директора, који је објављен у дневном листу "Политика" и на званичном сајту РТС-а.
Услови су да кандидат за директора РТС-а треба да буде држављанин Републике Србије и да има пребивалиште на њеној територији.
Поред тога, кандидат мора имати високу стручну спрему (ВСС) и најмање 10 година радног искуства на руководећим програмским или другим пословима код пружалаца медијских услуга радија и телевизије, као и на руководећим позицијама у другим областима које су од значаја за рад јавног медијског сервиса.
Приликом конкурисања, кандидат је обавезан да достави потписану изјаву да није носилац јавне функције и да није члан политичке странке, као и доказ да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Такође, кандидат би требало да приложи програм рада и управљања РТС-ом за период именовања.
У конкурсу се наводи да мандат генералног директора РТС-а траје пет одина, а једно лице може бити именовано највише два пута.
Сцена
Водитељки РТС-а се сложило уживо у дневнику: Хитно завршила у болници
За генералног директора не може бити именовано лице које није у могућности да буде члан Управног одбора, осим ако је запосленик код пружалаца медијских услуга.
Рок за пријављивање кандидата је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику", једном дневном листу и на сајту РТС-а.
Управни одбор Јавне медијске установе РТС именоваће генералног директора у року од 45 дана од дана отварања пријава на конкурс.
Србија
Обустављена блокада РТС-а
О резултатима јавног конкурса кандидати ће бити обавијештени у року од осам дана од дана доношења одлуке о избору.
Актуелном директору Драгану Бујошевићу, други петогодишњи мандат истиче у фебруару 2026. године и он више нема право да буде поново изабран на ову функцију, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму