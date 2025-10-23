Logo

23.10.2025

Ухапшен судија Урош Николић!

23.10.2025

Познати кошаркашки судија Урош Николић (40) ухапшен је јуче у великој акцији полиције, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, због сумње да је дио организоване криминалне групе осумњичене за тешка кривична дјела.

Како сазнајемо, Николић је приведен у међународној акцији полиције у којој је ухапшено укупно десет особа.

На сајту Евролиге наводи се да је он један од судија који суде утакмице овог такмичења, а данас би требало да буде саслушан у Јавном тужилаштву за организовани криминал.

У саопштењу Тужилаштва за организовани криминал наводи се да су у овој акцији ухапшена лица са сљедећим иницијалима: Б. С, У. Н, С. М, М. А, Н. О, М. Т. и М. Ћ, у Шапцу три особе – Ђ. Т, С. М. и Д. Г, као и три лица у иностранству: М. Ђ, А. О. и В. М, од којих су двојица ухапшена у Краљевини Шпанији.

Наведена лица, припадници организоване криминалне групе тзв. Врачарци и повезане групе која блиско сарађује с њима, лишена су слободе због постојања основане сумње да су извршила кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дјела из члана 346, тешко убиство из члана 114. и изазивање опште опасности из члана 278. Кривичног закона.

Постоји основана сумња да су припадници групе Врачарци, чији се организатори Никола Вушовић налази у затвору у Њемачкој, а Урош Пиперски у затвору у Португалији – и против којих се већ води поступак пред Посебним одјељењем Вишег суда у Београду за кривична дјела организованог криминала – 1. децембра 2018. године извршили тешко убиство на штету В. П, као и три покушаја тешког убиства оштећеног Н. А. током 2020. године. Такође се сумњиче и за три случаја изазивања опште опасности у 2020. и 2021. години. Повезана група се терети да је 18. јуна 2020. године извршила тешко убиство на штету К. В, који је од задобијених повреда преминуо 12. јула исте године.

Детаљи хапшења Врачараца

Директор полиције Драган Васиљевић изјавио је да је Управа криминалистичке полиције, у сарадњи с Еурополом и Еуроџастом, спровела двије велике одвојене акције хапшења на територији Србије, у којима је ухапшено укупно 29 особа у земљи и иностранству.

Седам припадника „Врачарског клана“ ухапшено је због сумње да су извршили два убиства и три покушаја убиства током посљедњих година у Србији. Једно од тих убистава је ликвидација Владимира Поповића (43), познатог као Влада Поп, који је убијен почетком децембра 2018. године у кафићу на Врачару.

Марко Ђорђевић, звани Маркеђани (38), ухапшен је у Дубаију због сумње да је припадник криминалне групе Врачарци.

Према сазнањима, Врачарци се сумњиче да су три пута покушали да убију Ненада Алајбеговића, званог Алибег.

Ова криминална група терети се за убиство Владимира Поповића, док се друга, блиско повезана група, сумњичи за убиство Владимира Костића (40), познатијег под надимком Костур, које се догодило 2020. године у Раковици.

(Блиц)

