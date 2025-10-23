Акција УСКОК-а: Хапшења у два града

Извор:
СРНА
23.10.2025
09:45
На подручју Загреба и Осијека спроводи се полицијска акција усмјерена на два лица за које се основано сумња да су починила кривична дјела из области корупције.
Како незванично сазнају хрватски медији, ухапшен је из Осијека предузетник Жељко Борис Хубер који је дао мито засад непознатој особи из Фирме ЕОС Матрикс за хитно одобрење кредита.
Акцију по налогу Канцеларије за сузбијање корупције и организованог криминала /УСКОК/ проводи Полицијска национална канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала /ПНУСОК/.
УСКОК ће након испитивања осумњичених донијети одлуку о даљем поступању у предметном случају о чему ће јавност бити благовремено обавијештена.
