Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Извор:
Дневник.хр
22.10.2025
20:43
Коментари:0
Банка је упозорила грађане на нови талас онлајн преваре и дала јасна упутства шта да ураде ако су постали жртве.
Из Рајфајзен банке саопштили су да је у току "фишинг" напад путем СМС порука, у којима се злоупотребљава име банке.
"У току је "фишинг" напад путем СМС порука које се лажно представљају као званична комуникација РБА банке. У порукама се од клијената тражи да хитно отворе линк и унесу податке са картице, личне податке и/или податке о токену, како би наводно активирали мобилно банкарство“, наведено је у саопштењу банке.
Култура
Успјешно промовисана књига Милорада Додика у Бечу
Из банке упозоравају да се у порукама најчешће помињу "сумњива пријава" или "осигурање средстава", како би се изазвала паника и клијенти навели на брзу реакцију.
"Ако сте отворили линк и унели тражене податке, одмах позовите корисничку подршку на број 072 626 262", поручили су из банке, пише Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
22
53
22
52
22
45
22
43
22
40
Тренутно на програму