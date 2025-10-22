Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Банка је упозорила грађане на нови талас онлајн преваре и дала јасна упутства шта да ураде ако су постали жртве.

Из Рајфајзен банке саопштили су да је у току "фишинг" напад путем СМС порука, у којима се злоупотребљава име банке.

"У току је "фишинг" напад путем СМС порука које се лажно представљају као званична комуникација РБА банке. У порукама се од клијената тражи да хитно отворе линк и унесу податке са картице, личне податке и/или податке о токену, како би наводно активирали мобилно банкарство“, наведено је у саопштењу банке.

Култура Успјешно промовисана књига Милорада Додика у Бечу

Из банке упозоравају да се у порукама најчешће помињу "сумњива пријава" или "осигурање средстава", како би се изазвала паника и клијенти навели на брзу реакцију.

"Ако сте отворили линк и унели тражене податке, одмах позовите корисничку подршку на број 072 626 262", поручили су из банке, пише Дневник.хр.