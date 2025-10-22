Свињска афричка куга на укупно 53 објекта у Хрватској

Извор:
Свињска афричка куга потврђена је у Хрватској на укупно 53 објекта са домаћим свињама, те код 327 дивљих свиња на подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније, саопштено је данас из хрватског Министарства пољопривреде, шумарства и рибарства.
Према подацима Министарства, У Осјечко-барањској жупанији ова болест код домаћих свиња до јуче је потврђена на укупно 44 објекта, те код 308 дивљих свиња, од чега је 190 одстријељених и 118 угинулих.
Посљедњи случај заразе код домаћих свиња евидентиран је у понедјељак, 20. октобра у општини Биље у насељу Луг.
Епидемиолошка ситуација на подручју Вуковарско-сремске жупаније је повољнија, болест је потврђена на укупно девет објеката са домаћим свињама и код 19 дивљих свиња.
Посљедње пут болест је на подручју те жупаније забиљежена је 16. септембра у општини Трпиња у насељу Вера.
Из Министарства су напоменили да је у борби против ове болести кључан висок ниво биосигурности на објектима гдје се држе свиње, те су позвали на одговорну и досљедну примјену свих мјера.
