Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

Пјевачица Наташа Беквалац организовала је јуче, 21. октобра, промоцију новог албума "Мама". Пјесме су већ нашле пут до публике и биљеже велику слушаност, а неке су се посебно издвојиле попут "Мама", "Гола" и "У инат".
Многи кажу да Наташа Беквалац непогрешиво бира пјесме за себе, али је било и оних нумера које су писане за њу, али их је одбила, а оне су постале хитови у извођењу њених колегиница.
- Пјесма "Лутка", коју је феноменално отпјевала Катарина Грујић, писана је за мене. Не могу рећи да сам одбила пјесму, ружно је да се тако каже, само се нисам у њој пронашла. Та пјесма има фолк призвук који ја немам у пјевању и зато је нисам снимила, Каћа је то одлично донијела – рекла је Наташа Беквалац за телевизију К1.
Још једна пјесма није се нашла у њеној дискографији, а била је управо њој намијењена. У питању је балада "Паметна и луда", коју је снимила Марија Шерифовић.
- И пјесма Марије Шерифовић је писана за мене. Тврдим да ни прва ни друга песма код мене не би биле толики хитови као што су код Марије и Катарине – истакла је пјевачица.
Подсјетимо, у емисији "Интригантно" Наташа Беквалац је прокоментарисала потез бивше жене Данила Икодиновића која је, док је Наташа Беквалац у "Амиџи шоу" говорила о свом односу са првим бившим мужем, на свој Инстаграм поставила лого сапуница "Телевиса пресента".
- Могуће да то уопште нема везе са мном. Ја сам имала три развода и мени је то већ постало смијешно, њој је први пут - рекла је Наташа Беквлац на К1 телевизији и насмијала се до суза.
