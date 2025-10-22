Logo

Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

22.10.2025

13:39

Фото: Инстаграм/elizabethhurley1

Елизабет Херли, чак и са 60 година, зна тајну савршене фотографије у бикинију, а сада је коначно одлучила да је подјели са свијетом.

Позната глумица и модел је прошлог викенда објавила серију фотографија на Инстаграму на којима позира у блиједозеленом бикинију и наочарима за сунце, са рукама подигнутим у ваздух.

Једноставан трик за савршену позу

„Моја тајна за ласкаве фотографије у бикинију?“, написала је Харли уз објаву. „Истезање!“

„Ако сте у недоумици, подигните руке или лезите“, додала је као савјет својим пратиоцима.

Харли не само да редовно одушевљава фанове својим фотографијама, већ је и власница бренда купаћих костима, Elizabeth Hurley Beach, који одражава њен лични стил.

Чини се да слиједи сопствени савјет, јер позира са рукама подигнутим у ваздух на бројним фотографијама поред мора, издужујући своју фигуру.

Добри гени или добар савјет?

Раније ове године доказала је да љепота и младост заиста немају никакве везе са годинама. У јулу је позирала у леопард бикинију поред своје 85-годишње мајке, која је носила сличан једноделни купаћи костим из њене колекције. Било да је младоликост наследила од мајке или је са њом подјелила своје тајне позирања, обе изгледају невјероватно.

Иако савршена фотографија у купаћем костиму свакако захтјева више од самог истезања, ако свијету треба савјет за позирање, Елизабет Харли је дефинитивно на врху листе оних који знају шта раде.

(индекс)

