Logo

Вучић: Терористички напад у центру Београда

Извор:

Телеграф

22.10.2025

13:13

Коментари:

0
Вучић: Терористички напад у центру Београда
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић обраћа се јавности поводом пуцњаве која се догодила испред Народне скупштине, када је В. А. (70) ранио мушкарца у ногу, а потом пуцао у плинску боцу што је довело до експлозије, а потом и пожара. Он је у Палати Србија рекао да се догодио "тежак терористички акт".

На конференцији су и министар правде и директор полиције.

- Данас испред дома Народне скупштине Владан Анђелковић (70) рођен у Београду са пријављеним пребивалиштем у Старом граду извршио је, то је моја политичка оцјена, ужасан терористички напад на друга лица и туђу имовину, изазвао је општу опасност, а квалификацију дјела даће надлежно тужилаштво. Уколико сам у праву то ће бити ТОК - рекао је Вучић.

ћациленд пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Он је рекао да ухапшени од 1993. године има пиштољ "црвена застава" док је други раздужио у предаји оружја, док од 2018. има на своје име трофејно оружје "мелиор".

- Послије ћу говорити зашто се говорило о Шапцу и какав је то трик био да покажу да су у питању неки стари зналци. Пустићемо видео снимке, а онда ћу говорити о Милану Богдановићу који је брутално упуцан. Угасили смо тон јер није добро за млађа лица, али видјећете тачан моменат рањавања. Видјећете како је упуцан, Милан је одмах пао. Ријеч је о лицу које је жељело да уђе у шатор и види шта ради нападач који је купио канту бензина. Међутим није нико повријеђен од плинске боце - додао је.

Милан Богдановић је у тешком стању, метак је и даље у његовом тијелу у предјелу препона и постоји опасност од унутрашњег крварења.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Терористички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Студија открива доб у којој ваш мозак достиже свој врхунац

Занимљивости

Студија открива доб у којој ваш мозак достиже свој врхунац

2 ч

0
Дјечак се нагео кроз прозор да поздрави сестру, па пао са 3. спрата

Свијет

Дјечак се нагео кроз прозор да поздрави сестру, па пао са 3. спрата

2 ч

0
ЕУ тражи забрану средстава за дезинфекцију: Садрже канцерогене материје

Здравље

ЕУ тражи забрану средстава за дезинфекцију: Садрже канцерогене материје

2 ч

0
Амерички сигнал Републици Српској: Путоказ и шанса

Република Српска

Амерички сигнал Републици Српској: Путоказ и шанса

3 ч

2

Више из рубрике

Дјевојка (28) скочила са другог спрата и пала на достављача који је покушавао да је спријечи

Србија

Дјевојка (28) скочила са другог спрата и пала на достављача који је покушавао да је спријечи

3 ч

0
Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

Србија

Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

4 ч

1
Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

4 ч

3
Велики пожар испред Народне скупштине Србије

Србија

Велики пожар испред Народне скупштине Србије

5 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner