Вучић: Терористички напад у центру Београда

Телеграф
22.10.2025
13:13
Предсједник Србије Александар Вучић обраћа се јавности поводом пуцњаве која се догодила испред Народне скупштине, када је В. А. (70) ранио мушкарца у ногу, а потом пуцао у плинску боцу што је довело до експлозије, а потом и пожара. Он је у Палати Србија рекао да се догодио "тежак терористички акт".
На конференцији су и министар правде и директор полиције.
- Данас испред дома Народне скупштине Владан Анђелковић (70) рођен у Београду са пријављеним пребивалиштем у Старом граду извршио је, то је моја политичка оцјена, ужасан терористички напад на друга лица и туђу имовину, изазвао је општу опасност, а квалификацију дјела даће надлежно тужилаштво. Уколико сам у праву то ће бити ТОК - рекао је Вучић.
Србија
Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар
Он је рекао да ухапшени од 1993. године има пиштољ "црвена застава" док је други раздужио у предаји оружја, док од 2018. има на своје име трофејно оружје "мелиор".
- Послије ћу говорити зашто се говорило о Шапцу и какав је то трик био да покажу да су у питању неки стари зналци. Пустићемо видео снимке, а онда ћу говорити о Милану Богдановићу који је брутално упуцан. Угасили смо тон јер није добро за млађа лица, али видјећете тачан моменат рањавања. Видјећете како је упуцан, Милан је одмах пао. Ријеч је о лицу које је жељело да уђе у шатор и види шта ради нападач који је купио канту бензина. Међутим није нико повријеђен од плинске боце - додао је.
Милан Богдановић је у тешком стању, метак је и даље у његовом тијелу у предјелу препона и постоји опасност од унутрашњег крварења.
(Телеграф)
