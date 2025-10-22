Logo

Дјевојка (28) скочила са другог спрата и пала на достављача који је покушавао да је спријечи

Извор:

Танјуг

22.10.2025

12:01

Коментари:

0
Дјевојка (28) скочила са другог спрата и пала на достављача који је покушавао да је спријечи
Фото: Pexels

На Булевару ослобођења у Новом Саду јутрос су на асфалту затечене двије особе. Како се сазнаје, сумња се да је дјевојка скочила са другог спрата зграде и пала на достављача који је желио да је спријечи у овој намери.

Према информацијама дјевојка и мушкарац су задобили повреде и превезени су у болницу.

novi sad

Србија

Ко напада људе у Новом Саду?! Објављен снимак, једна од повријеђених: "Залетио се на мене ничим изазван!"

Према незваничним инормацијама Блица, ужас је откривен јутрос у Новом Саду недалеко од Жељезничке станице Нови Сад.

''На прозору стана на другом спрату гдје је била дјевојка биле су лименке алкохола. Момак из доставе када је видио да хоће да скочи покушао је да је спријечи, причао је са њом, а онда у једном моменту она је скочила и пала на њега'', каже извор.

Како се сазнаје, он има прелом и налази се ван животне опасности, она је на реанимацији.

Полиција ФБиХ

Хроника

Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

Како је речено из Завода за Хитну медицинску помоћ, позив су добили у 9.10. На лицу мјеста збринута је дјевојка 1997. годиште Она је са политрауматским повредама превезена у Ургентни центар Клиничког центра Војводине на одјељење реанимације. Збринут је и мушкарац 1971. годиште он је са повредама скочног зглоба такође превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.

Подијели:

Тагови:

Нови Сад

pokušaj samoubistva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

Хроника

"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

1 д

0
Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

Србија

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

4 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

4 д

0
Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

Хроника

Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

5 д

0

Више из рубрике

Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

Србија

Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

4 ч

1
Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

4 ч

3
Велики пожар испред Народне скупштине Србије

Србија

Велики пожар испред Народне скупштине Србије

5 ч

3
Језиво гробље из "Црне свадбе" заиста постоји, крије језиву тајну

Србија

Језиво гробље из "Црне свадбе" заиста постоји, крије језиву тајну

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner