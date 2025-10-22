Дјевојка (28) скочила са другог спрата и пала на достављача који је покушавао да је спријечи

Извор:
Танјуг
22.10.2025
12:01
На Булевару ослобођења у Новом Саду јутрос су на асфалту затечене двије особе. Како се сазнаје, сумња се да је дјевојка скочила са другог спрата зграде и пала на достављача који је желио да је спријечи у овој намери.
Према информацијама дјевојка и мушкарац су задобили повреде и превезени су у болницу.
Према незваничним инормацијама Блица, ужас је откривен јутрос у Новом Саду недалеко од Жељезничке станице Нови Сад.
''На прозору стана на другом спрату гдје је била дјевојка биле су лименке алкохола. Момак из доставе када је видио да хоће да скочи покушао је да је спријечи, причао је са њом, а онда у једном моменту она је скочила и пала на њега'', каже извор.
Како се сазнаје, он има прелом и налази се ван животне опасности, она је на реанимацији.
Како је речено из Завода за Хитну медицинску помоћ, позив су добили у 9.10. На лицу мјеста збринута је дјевојка 1997. годиште Она је са политрауматским повредама превезена у Ургентни центар Клиничког центра Војводине на одјељење реанимације. Збринут је и мушкарац 1971. годиште он је са повредама скочног зглоба такође превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.
Тренутно на програму