Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

17.10.2025
13:37
Коментари:0
Једна мушкарац извршио је самоубиство у једној кући код Дарувара након што је, наводно, претходно покушао да убије жену и дијете.
ПУ бјеловарско-билогорска потврдила је да је током преподнева добила дојаву која укључује породично насиље и суицид.
Свијет
Отровно уље цури из олупина јапанских бродова
Све се догађало недалеко од Дарувара.
Више информација тренутно није доступно јавности јер је у току криминалистичко истраживање, рекли су за Дневник у полицији.
Према незваничним информацијама, муж је покушао да науди супрузи и дјетету, а након што је позвана полиција, закључао се у кућу и извршио самоубиство.
Хроника
Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе
Према наводима медија, жена и дијете су на сигурном.
Свијет
53 мин0
Наука и технологија
53 мин0
Свијет
55 мин0
Република Српска
57 мин0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму