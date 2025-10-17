Logo

Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

17.10.2025

13:37

Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

Једна мушкарац извршио је самоубиство у једној кући код Дарувара након што је, наводно, претходно покушао да убије жену и дијете.

ПУ бјеловарско-билогорска потврдила је да је током преподнева добила дојаву која укључује породично насиље и суицид.

Све се догађало недалеко од Дарувара.

Више информација тренутно није доступно јавности јер је у току криминалистичко истраживање, рекли су за Дневник у полицији.

Према незваничним информацијама, муж је покушао да науди супрузи и дјетету, а након што је позвана полиција, закључао се у кућу и извршио самоубиство.

Према наводима медија, жена и дијете су на сигурном.

Хрватска

покушај убиства

Самоубиство

