Чекали дјечака испред основне школе, па га претукли и сломили му нос

Курир

17.10.2025

13:10

0
Фото: Танјуг

Ученику петог разреда Основне школе “Милић Ракић Мирко” у Прокупљу су двојица вршњака поломила нос.

Инцидент се догодио ван школског дворишта, када је малишан кренуо кући Улицом Ратка Павловића. Дjечака који је нападнут спасила је радница у једној продавници испред које се догодио инцидент, јер је истрчала и прекинула тучу. Како се сазнаје, дијете које је нападнуто није познавало ове дјечаке.

Након што му је указана помоћ, те обавијештена Полиција, дјечаци који су напали ученика петог разреда су идентификовани и нису ученици ове школе. Обавијештено је Више јавно тужилаштво у Прокупљу, које је наложило да се у присуству родитеља испитају учесници, а како је потврђено у Центру за социјални рад у Прокупљу и они су отворили предмет.

Током дана одржаће се савјет родитеља у овој школи, а претходно је одржан састанак Тима за спречавање насиља.

Оно што кажу родитељи је да су стално виђали те дјечаке како чекају ученике изван школског дворишта и да ово није први пут да се догодио напад, али да је на срећу, све пролазило без повреда.

- Тражићемо од Полиције да нам достави податке колико пута су пријављивани исти дјечаци за нападе, а обратићемо се и свим надлежним службама и министарствима - казао је председник Савјета родитеља у школи Иван Радоњић.

Ипак, дјеца се плаше, јер та двојица дјечака их стално чекају ван школског дворишта и нападају. Неки родитељи кажу да данас два дјетета нису смјела да дођу у школу, а многе ће чекати родитељи ван школског дворишта.

Prokuplje

nasilje u školi

