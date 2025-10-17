Logo

Добили смо прву државу која је регулисала АИ четботове

17.10.2025

12:59

Добили смо прву државу која је регулисала АИ четботове
Фото: pexels/Tara Winstead

Гувернер Калифорније је потписао закон којим се регулише рад четботова са АИ. Тако је Калифорнија постала прва држава на континенту Америке која захтијева од оператера четботова са АИ да имплементирају безбједносне протоколе за АИ.

Закон СБ243 је осмишљен да заштити д‌јецу и рањиве кориснике од неких штетних ефеката повезаних са употребом четботова за пратеће АИ. Он сматра да су Мета и ОпенАИ као и други оператери правно одговорни ако њихови четботови не испуњавају законске стандарде.

Закон ступа на снагу 1. јануара 2026. године и захтјева од компаније да имплементира одређене функције као што су верификација старости и упозорења у вези са друштвеним мрежама и пратећим четботовима.

Закон такође предвиђа строжије казне за оне који профитирају од илегалних дипфејкова. Компаније су у обавези да успоставе протоколе за рјешавање проблема самоубиства и самоповријеђивања, који ће бити дијељени са државним Министарством јавног здравља заједно са статистиком о томе како је услуга корисницима пружала обавјештења о превенцији кризних центара.

Платформе су у обавези да јасно укажу да су све интеракције засноване на разговору са АИ а не са здравственим радницима. Компаније су дужне да малољетницима понуде подсјетнике за паузе и да им спријече гледање сексуално експлицитних слика које генерише четбот.

Неке компаније су већ почеле да спроводе сличне мјере али сада су све у законској обавези барем у овој држави, преноси "PCpress"

Вјештачка интелигенција

