Logo

Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић

Извор:

Блиц

17.10.2025

12:47

Коментари:

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић

Највећа звијезда региона Светлана Цеца Ражнатовић одржала је синоћ спектакуларни концерт у Краљеву, а након још једног у низу наступа за памћење сумирала је утиске са новинарима.

Цеца није крила колико се добро провела и колико је осјетила енергију своје публике. Она је са осмијехом на лицу говорила о томе како неће заборавити ову ноћ и направила кратку ретроспективу њених наступа у овом граду.

илу-пепео-17102025

Савјети

Пепео од дрва никада не бацајте - право је чудо за многе ствари у кући

Осим концерата, Цеца је ангажована и као члан жирија у емисији “Звезде Гранда”, а онда је открила и какви су кандидати ове године.

– Презадовољна сам кандидатима из Звезда Гранда, ова година је одлична. Чиме хране ову дјечицу, толико су лијепи и талентовани. Изненађена сам што има доста кандидата из Војводине и сва та дјеца феноменално пјевају, распјевали се и Црногорци – рекла је Цеца.

А онда је открила и нову одлуку продукције која се тиче ње као ментора.

– Ја заиста имам много кандидата и онда је продукција реаговала. Када питају кандидате, након што добију 7 или 8 гласова, кога желе за ментора, а они изабери мене, продукција каже “Не може више код Цеце”. Нећу моћи да постигнем да са свима радим како треба – открила је Цеца.

ILU-NOKTI-060925

Стил

Јесен доноси нове боје лака за нокте: Изаберите неку од ових и будите у тренду

Како је додала, она већ има више од 20 кандидата и сматра да би требало свима да се посвети на исти начин.

– Ако су та дјеца изабрала мене, онда заслужују и да их нечим научим.Сви су ми сјајни, баш талентовани и лијепи – рекла је Цеца.

Подијели:

Таг:

Цеца Ражнатовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом у пуном замаху

Свијет

Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом у пуном замаху

1 ч

0
Стевандић: Политика мира и прекида сукоба од највећег значаја

Република Српска

Стевандић: Политика мира и прекида сукоба од највећег значаја

1 ч

0
Песков: Одлуке о локацији самита доносе се обострано

Свијет

Песков: Одлуке о локацији самита доносе се обострано

1 ч

0
Језив случај породичног насиља: Жену и кћерку избо ножем, боре им се за живот

Србија

Језив случај породичног насиља: Жену и кћерку избо ножем, боре им се за живот

1 ч

0

Више из рубрике

Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику

Сцена

Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику

4 ч

1
Џенифер Лопез ставила тачку на болну тему

Сцена

Џенифер Лопез ставила тачку на болну тему

5 ч

0
Како је Александра Пријовић одржала витку линију након порођаја

Сцена

Како је Александра Пријовић одржала витку линију након порођаја

5 ч

0
Преминуо оснивач и гитариста бенда Kiss

Сцена

Преминуо оснивач и гитариста бенда Kiss

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

15

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

14

10

Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

14

07

У понедјељак о најнижој плати у наредној години

14

02

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

13

59

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner