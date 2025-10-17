Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић

Извор:
Блиц
17.10.2025
12:47
Коментари:0
Највећа звијезда региона Светлана Цеца Ражнатовић одржала је синоћ спектакуларни концерт у Краљеву, а након још једног у низу наступа за памћење сумирала је утиске са новинарима.
Цеца није крила колико се добро провела и колико је осјетила енергију своје публике. Она је са осмијехом на лицу говорила о томе како неће заборавити ову ноћ и направила кратку ретроспективу њених наступа у овом граду.
Савјети
Пепео од дрва никада не бацајте - право је чудо за многе ствари у кући
Осим концерата, Цеца је ангажована и као члан жирија у емисији “Звезде Гранда”, а онда је открила и какви су кандидати ове године.
– Презадовољна сам кандидатима из Звезда Гранда, ова година је одлична. Чиме хране ову дјечицу, толико су лијепи и талентовани. Изненађена сам што има доста кандидата из Војводине и сва та дјеца феноменално пјевају, распјевали се и Црногорци – рекла је Цеца.
А онда је открила и нову одлуку продукције која се тиче ње као ментора.
– Ја заиста имам много кандидата и онда је продукција реаговала. Када питају кандидате, након што добију 7 или 8 гласова, кога желе за ментора, а они изабери мене, продукција каже “Не може више код Цеце”. Нећу моћи да постигнем да са свима радим како треба – открила је Цеца.
Стил
Јесен доноси нове боје лака за нокте: Изаберите неку од ових и будите у тренду
Како је додала, она већ има више од 20 кандидата и сматра да би требало свима да се посвети на исти начин.
– Ако су та дјеца изабрала мене, онда заслужују и да их нечим научим.Сви су ми сјајни, баш талентовани и лијепи – рекла је Цеца.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
15
14
10
14
07
14
02
13
59
Тренутно на програму