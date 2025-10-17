Logo

Како је Александра Пријовић одржала витку линију након порођаја

Извор:

Гранд

17.10.2025

08:33

Нико не може да вјерује да се млада звијезда Александра Пријовић није угојила у трудноћи.

Само двадесет дана након порођаја, Александра се појавила у јавности на прослави свог рођендана, а управо тада су сви коментарисали њену линију.

Њена линија остала је готово непромијењена, па се већ сада може рећи да ће јој повратак у форму бити бржи и лакши него први пут.

Након рођења сина Александра се суочила са значајним повећањем тјелесне тежине и имала чак 23 килограма више од своје идеалне линије. Ипак, тада је смогла снаге да дисциплином и здравим навикама врати изглед на који је публика навикла.

"У посљедња три мјесеца трудноће сам се много угојила јер сам стално имала горушицу и јела сам тијесто, мислила сам да ће ми бити лакше", признала је раније пјевачица, додајући да је након порођаја уз помоћ нутриционисте потпуно промијенила начин исхране.

Одлучила је да избаци масну и нездраву храну, слаткише и газирана пића, а на њеном менију нашли су се салате, риба, поврће и свјеже цијеђени сокови.

Уз пуно течности и лагане тренинге након опоравка, успјела је да поврати идеалну фигуру, па чак и да изгледа боље него прије трудноће.

Иако признаје да јој је једина "слабост" пиво које воли да попије увече, нутрициониста јој је савјетовао да се због тога не оптерећује.

Александра се нашалила да јој је управо та навика „донела витамине Б“, а сада, након рођења Арие, сигурно је да ће уз исте навике и дисциплину још брже поново заблистати на сцени, преноси Гранд.

